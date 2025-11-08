Connect with us

VIDEO: Un convoi militar NATO a străbătut mai multe străzi din Alba Iulia. Exerciții militare de amploare în cadrul Dacian Fall 25

Un convoi militar NATO a străbătut sâmbătă, 8 noiembrie, mai multe străzi din Alba Iulia. În jurul orei 17.00 acesta a fost văzut în Centrul municipiului.

A fost vorba despre un convoi cu militar format din peste zece autovehicule care purtau însemenele NATO. Acestea erau escortate în fața și în spatele convoiului de către autospeciale din partea poliției militare. 

Autovehiculele militare fac parte dintr-un exercițiu de amploare ce se defășoară în aceste zile în România, Dacian Fall 25. Încă de la sfârșitul lunii octombrie, în Alba Iulia au ajuns mai mulți militari francezi.

Potrivit informațiilor Alba24, militari români și francezi participă la exercițiul comun „Dacian Fall 25”, desfășurat în poligoanele din Bogata și Alba Iulia.

Activitatea face parte din programul de instruire bilaterală care urmărește creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două țări.

La Bogata, militarii Batalionului 814 Tancuri se antrenează alături de elemente de geniu ale Armatei Franceze, în scenarii tactice menite să consolideze cooperarea și coordonarea în teren.

La Alba Iulia, exercițiile se concentrează pe instruirea specifică trecerii unui curs de apă, prin utilizarea capabilităților tehnice specifice ambelor armate.

Concret, aceștia au făcut exerciții de traversarea a râului Mureș, la Sântimbru, cu ajutorul tehnicii militare, dar exercițiile vor cuprinde și alte aspecte de pregătire.

Acest tip de pregătire este considerat a fi esențial pentru misiunile combinate care implică manevre de mobilitate în condiții complexe.

Exercițiul „Dacian Fall 25” subliniază angajamentul României și al Franței pentru consolidarea cooperării militare și pentru întărirea prezenței aliate în regiune.

 

