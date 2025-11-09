Eveniment
VIDEO: Exercițiu cu trupe NATO, pe râul Mureș, la Sântimbru: Elicoptere, tehnică și trupe din România, Franța și Portugalia
Un exercițiu al forțelor aliate NATO are loc duminică, 9 noiembrie la Sântimbru, în județul Alba. Este vorba despre un exercițiu tehnic la care iau parte militari, români, francezi și soldați din Portugalia.
Militarii vor executa o misiune complexă de traversare a râului Mureș, acțiune susținută de sprijin aerian din partea elicopterelor aliate, care vor executa misiuni de recunoaștere, protecție și transport aerian.
Exercițiul de duminică face parte din Dacian Fall 25”, un exercițiu la care participă militari români aliați NATO. Militarii străini au sosit în oraș încă de zilele trecute, alături de un convoi de peste 20 de autovehicule militare.
Potrivit informațiilor Alba24, militari români și francezi participă la exercițiul comun „Dacian Fall 25”, desfășurat în poligoanele din Bogata și Alba Iulia.
Activitatea face parte din programul de instruire bilaterală care urmărește creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două țări.
Acest tip de pregătire este considerat a fi esențial pentru misiunile combinate care implică manevre de mobilitate în condiții complexe.
Exercițiul „Dacian Fall 25” subliniază angajamentul României și al Franței pentru consolidarea cooperării militare și pentru întărirea prezenței aliate în regiune.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.