VIDEO: Un urs fugărit cu mașina prin localitatea Sântimbru. Animalul era în apropierea primăriei

Un urs a ajuns în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 1.00, pe strada Blajului din localitatea Sântimbru. Jandarmii din Alba au comunicat că animalul se afla în apropierea primăriei din localitate.

Prezența ursului a fost semnalată către autorități printr-un apel la 112.

Jandarmii au comunicat că în filmarea trimisă de apelant de pe camera de bord, se poate observa cum ursul rătăcea pe stradă, iar la apariția mașinii apelantului, cel mai probabil din cauza luminii farurilor și a zgomotului, acesta se sperie și o ia la fugă.

La fața locului s-a deplasat de urgență echipa de intervenție aflată în serviciu, din cadrul Jandarmeriei Alba, echipată corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

La fața locului ursul nu a mai fost observat. Cu sprijinul Primăriei Sântimbru, au fost verificate camerele de supraveghere din localitate pentru a stabili direcția în care ursul s-a îndreptat.

Colegii noștrii au patrulat pe străzile care duceau spre ieșirea din localitate pentru prevenirea reapariției ursului și au efectuat manevre de alungare prin folosirea mijloacelor acustice și luminoase ale autospecialei din dotare.

