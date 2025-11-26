Connect with us

VIDEO: Zeci de percheziții în Alba și alte județe, într-un dosar care vizează vânzarea de mărfuri contrafăcute

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, au efectuat 27 de percheziții domiciliare în județele Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați. 

Este vorba despre un dosar care vizează comercializarea de produse purtând mărci identice sau similare cu unele înregistrate, pentru produse identice ori similare.

YouTube video

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane sunt bănuite că ar fi oferit spre vânzare articole de îmbrăcăminte, detergenți, parfumuri și produse pirotehnice. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate:

  • 425 de articole de îmbrăcăminte și parfumuri, purtând însemnele unor mărci cunoscute, valoare estimată: 19.800 lei, susceptibile a fi contrafăcute;
  • 221 litri de detergent lichid, în valoare de aproximativ 1.500 lei, de asemenea posibil contrafăcut;
  • 3.001 produse pirotehnice, supuse verificărilor.

Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Alba, Poliția Municipiului Alba Iulia, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (IPJ Alba), jandarmilor din cadrul Inspectoratelor de Jandarmi Județene Alba și Cluj, precum și cu suportul polițiștilor din Cluj, Mureș, Prahova și Galați.

Reprezentanții anchetei precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de Procedură Penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate.

