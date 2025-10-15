Vineri, 17 octombrie: Vernisajul expoziției „Episcopatul lui Vasile Moga (18111-1845)”, la Sala Unirii din Alba Iulia

La Sala Unirii din Alba Iuli – Aripa de Nord va avea loc vineri, 17 octombrie, de la ora 14:00, vernisajul expoziției „Episcopatul lui Vasile Moga (18111-1845). O reevaluare documentară”.

Evenimentul își propune o prezentare a activității primului episcop român al ortodocșilor din Transilvaniei, Vasile Moga, născut la Sebeș, de la moartea căruia se împlinesc la 17 octombrie 2025, 180 de ani.

Documente din prima jumătate a secolului al XIX-lea păstrate în patrimoniul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și la Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale reactualizează o

perioadă, mai puțin cercetată, subevaluată, primul vlădică român ortodox fiind mai degrabă criticat pentru măsurile sale, prea puțin eficiente pentru dezvoltarea comunităților rurale, pentru ridicarea culturală a preoților români.

De la prima pastorală a acestuia (10 august 1811) până la ferparul care anunța decesul episcopului (17 octombrie 1845) în expoziția de la sala Unirii veți întâlni documente cu un conținut divers, care ne dezvăluie cum anume era organizată Biserica Ortodoxă din Transilvania în anii 1810-1850, rolul preotului în comunitate și problemele cu care se confrunta acesta.

S-au alăturat proiectului nostru și alte instituții care dețin piese legate de episcopatul lui Vasile Moga: Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia, Muzeul Municipal Sebeș și Muzeul Național Brukenthal din Sibiu.

Expoziția va fi deschisă în perioada 17 octombrie -7 decembrie 2025, program de vizitare de marți până duminică, orele 10-17.

