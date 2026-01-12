FOTO: Ați văzut-o? Fată de 16 ani din Roșia Montană, căutată de familie și poliție. A plecat de acasă și nu a revenit

O fată de 16 ani din Roșia Montană este căutată de familia ei și de Poliția Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Luni seara (12 ianuarie), polițiștii din orașul Abrud fost sesizați de către un bărbat în vârstă de 48 de ani, cu privire la faptul că, dimineața, fiica sa, Denisa Rebeca LUNGU, în vârstă de 16 ani, a plecat de la domiciliul ei.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Minora are următoarele semnalmente:

1,65 m înălțime

aproximativ 60 de kilograme

păr șaten

ochi căprui

construcție atletică.

La momentul dispariției, aceasta purta o geacă neagră, pantaloni din piele negri, cămașă de blugi albastră și cizme negre, lungi, cu șiret.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

