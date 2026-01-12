Educație
Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Ministerul Educației a anunțat că școlile se pot înscrie pentru a pilota standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial.
Pilotarea nu va schimba modul de notare a elevilor. Profesorii vor folosi standardele ca rusă de informare pentru evaluare și notare, potrivit ministerului.
Nota rămâne, dar este justidicată în mod obiectiv și transparent, precizează sursa citată.
Procedura
În unitățile de învățământ, la anumite clase și discipline vor fi folosite standardele naționale de evaluare în evaluările curente, precum și în evaluări de final de an.
Ulterior, profesorii vor raporta rezultatele elevilor pornind de la descriptorii nivelurilor de performanță și vor oferi feedback, care va contribui la procesul de analiză și validare a standardelor.
Pilotarea nu presupune modificarea reglementărilor actuale privind notarea și încheierea mediilor, transmite ministerul.
Ce presupune pilotarea standardelor de evaluare
Unitățile de învățământ participante vor pilota standardele naționale de evaluare pentru anumite clase și discipline, stabilite ulterior, în colaborare cu echipa de proiect.
Pilotarea presupune, în mod concret, ca profesorii implicați:
- să participe la două sesiuni de instruire online, susținute de echipa de proiect, privind utilizarea standardelor în evaluarea la clasă;
- să utilizeze standardele naționale de evaluare:
- în evaluările curente de la clasă (evaluări formative/de parcurs)
- în evaluările sumative, inclusiv evaluări de final de an, pentru clasele și disciplinele incluse în pilotare
- să raporteze rezultatele elevilor pornind de la descriptorii nivelurilor de performanță și să ofere feedback conform metodologiei de pilotare
- să contribuie, prin feedback structurat, la procesul de analiză și validare a standardelor.
Cum se pot înscrie școlile
Se pot înscrie unități de învățământ:
- din mediul urban și rural;
- care asigură școlarizarea la nivel primar și/sau gimnazial;
- care își exprimă disponibilitatea instituțională de a susține participarea profesorilor la activitățile de instruire și pilotare.
Înscrierea se realizează la nivel de unitate de învățământ, cu acordul conducerii acesteia, prin intermediul formularului accesibil AICI.
Calendar pilotare standarde de evaluare
- Perioada de înscriere a unităților de învățământ: 12 - 23 ianuarie 2026
- Selecția unităților participante: 23 - 31 ianuarie
- Instruirea cadrelor didactice: februarie 2026
- Pilotarea standardelor de evaluare: martie - iunie 2026.
Vezi Q_A_pilotare_standarde_RECRED
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.