Connect with us

Educație

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile

Publicat

acum 26 de secunde

Ministerul Educației a anunțat că școlile se pot înscrie pentru a pilota standardele naționale de evaluare pentru învățământul primar și gimnazial.

Pilotarea nu va schimba modul de notare a elevilor. Profesorii vor folosi standardele ca rusă de informare pentru evaluare și notare, potrivit ministerului.

Nota rămâne, dar este justidicată în mod obiectiv și transparent, precizează sursa citată.

Procedura

În unitățile de învățământ, la anumite clase și discipline vor fi folosite standardele naționale de evaluare în evaluările curente, precum și în evaluări de final de an.

Ulterior, profesorii vor raporta rezultatele elevilor pornind de la descriptorii nivelurilor de performanță și vor oferi feedback, care va contribui la procesul de analiză și validare a standardelor.

Pilotarea nu presupune modificarea reglementărilor actuale privind notarea și încheierea mediilor, transmite ministerul.

Ce presupune pilotarea standardelor de evaluare

Unitățile de învățământ participante vor pilota standardele naționale de evaluare pentru anumite clase și discipline, stabilite ulterior, în colaborare cu echipa de proiect.

Pilotarea presupune, în mod concret, ca profesorii implicați:

  • să participe la două sesiuni de instruire online, susținute de echipa de proiect, privind utilizarea standardelor în evaluarea la clasă;
  • să utilizeze standardele naționale de evaluare:
    • în evaluările curente de la clasă (evaluări formative/de parcurs)
    • în evaluările sumative, inclusiv evaluări de final de an, pentru clasele și disciplinele incluse în pilotare
  • să raporteze rezultatele elevilor pornind de la descriptorii nivelurilor de performanță și să ofere feedback conform metodologiei de pilotare
  • să contribuie, prin feedback structurat, la procesul de analiză și validare a standardelor.

Cum se pot înscrie școlile

Se pot înscrie unități de învățământ:

  • din mediul urban și rural;
  • care asigură școlarizarea la nivel primar și/sau gimnazial;
  • care își exprimă disponibilitatea instituțională de a susține participarea profesorilor la activitățile de instruire și pilotare.

Înscrierea se realizează la nivel de unitate de învățământ, cu acordul conducerii acesteia, prin intermediul formularului accesibil AICI.

Calendar pilotare standarde de evaluare

  • Perioada de înscriere a unităților de învățământ: 12 - 23 ianuarie 2026
  • Selecția unităților participante: 23 - 31 ianuarie
  • Instruirea cadrelor didactice: februarie 2026
  • Pilotarea standardelor de evaluare: martie - iunie 2026.

Vezi Q_A_pilotare_standarde_RECRED

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 27 de secunde

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Economieacum 30 de minute

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Evenimentacum O oră

VIDEO: La un pas de tragedie. Un bărbat traversează riscant în fața unui tren. CFR avertizează asupra comportamentelor periculoase
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Mai mulți locuitori din Alba Iulia s-au mobilizat și au deszăpezit două străzi, de Bobotează
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

VIDEO: Ședință extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia cu două proiecte: A durat 12 minute și nimeni nu a avut obiecții
Administrațieacum o zi

Trei poduri și două drumuri importante, pe lista de investiții a CJ Alba, în 2026
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 30 de minute

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025
Economieacum 2 ore

Cât va crește prețul materialelor de construcții în 2026. Ce spun specialiștii din piață
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 zile

Sediul noii direcții regionale a Romsilva ar putea ajunge la Alba Iulia, la insistențele lui Florin Roman. Conflict între liberali
Evenimentacum 2 săptămâni

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 zile

Nicolae Stanciu, scuze publice după penalty-ul ratat în fața celor de la AC Milan: "Îmi asum responsabilitatea"
Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Nicolae Stanciu a revenit în teren la Genoa, dar a ratat un penalty în fața celor de la AC Milan
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 7 ore

VIDEO ”Tărtăria”: Melodie hip-hop cu versuri anti Ucraina, UE și teorii ale conspirației, lansată de Cedry2k. Legătura cu Alba
Evenimentacum 9 ore

VIDEO: Daniela Nistor din Vințu de Jos, prima zi în "Casa iubirii": „Sper să găsesc un băiat care să nu aibă nevoie de ajustări”
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o zi

Datele personale ale aproximativ 17,5 milioane de utilizatori Instagram au ajuns la vânzare pe dark web
Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

ChatGPT Sănătate, lansat de OpenAI: Va permite răspunsuri la întrebări medicale concrete, va citi analizele și va oferi sfaturi
Evenimentacum 3 zile

CNAS a publicat LISTA serviciilor medicale acordate din acest an personelor înscrise în programele naționale de sănătate
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 27 de secunde

Ministerul Educației va testa noile standarde de evaluare a elevilor din clasele primare și gimnaziale. Cum se pot înscrie școlile
Educațieacum 13 ore

Jurnalista Emilia Șercan: Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a plagiat 140 de pagini din cele 247 ale tezei sale de doctorat
Mai mult din Educatie