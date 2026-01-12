Connect with us

Economie

Câți bani au românii la Pilonul 2 de pensii private. Rezultatele din anul 2025

Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Suma este de 201,6 miliarde de lei la sfârșitul anului 2025.

Fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au înregistrat, în 2025, cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Aceste fonduri de pensii private obligatorii au obținut un randament mediu de 19,2%.

Cele 7 fonduri de pensii private obligatorii (Pilonul 2) au obținut în 2025 un randament mediu de 19,2%, cel mai bun rezultat anual din istoria de aproape 18 ani a sistemului. Calculele au fost efectuate de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), potrivit Mediafax.

Recordul activelor nete s-a înregistrat în urma creșterii robuste a valorii companiilor listate la Bursa de Valori de la București, unde fondurile din Pilonul 2 investesc circa un sfert din banii administrați. De asemenea. s-au îmbunătățit cotațiile titlurilor de stat românești, unde Pilonul 2 investește aproape două treimi din bani, potrivit APAPR.

Câți români sunt înscriși în Pilonul 2 de pensii

La sfârșitul anului 2025, sumele acumulate în Pilonul 2 au ajuns la 10,5% din PIB-ul țării. La Pilonul 2 sunt înscriși 8,4 milioane de români, iar 4,6 milioane dintre aceștia contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Potrivit APAPR, circa 94% din banii din Pilonul 2 sunt investiți în România. În aceste condiții, Pilonul 2 sprijină finanțarea datoriei publice, accesul la capital al companiilor românești listate la Bursă, implicit creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

De exemplu, un român cu salariu mediu, care a contribuit la Pilonul 2 în fiecare lună de la început și până în prezent are în contul personal o sumă totală de aproximativ 55.662 de lei, dublu față de acum trei ani. Din această sumă, 64% sunt contribuțiile virate, iar 36% reprezintă câștigul adăugat în timp de randamentele investiționale.

În plus, estimările făcute de APAPR arată că deja 1,1 milioane de români au în conturile personale de Pilon 2 sume de peste 10.000 de euro.

În perioada 2008-2025, fondurile de pensii din Pilonul 2 au efectuat 300.000 de plăţi către beneficiari, în valoare totală de 5,9 miliarde de lei. Doar anul trecut, sumele plătite au fost de 2,65 miliarde de lei, către 88.000 de beneficiari.

