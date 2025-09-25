VINERI: Noaptea Cercetătorilor 2025, la Alba Iulia. Muzeul Național al Unirii devine pentru o seară laboratorul științei. PROGRAM

VINERI: Noaptea Cercetătorilor 2025, la Alba Iulia. Pe 26 septembrie, între orele 17:00 și 22:00, Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, alături de strada Muzeului, Sala Unirii și Museikon Alba Iulia, se transformă în spații interactive unde publicul de toate vârstele este invitat să descopere știința așa cum nu a mai făcut-o până acum.

Vizitatorii vor putea participa la peste 20 de ateliere, demonstrații live, experimente științifice și prezentări captivante, toate menite să arate cum cercetarea schimbă și îmbunătățește viața noastră de zi cu zi.

Atmosfera va fi una prietenoasă și relaxantă, iar Muzeul Național al Unirii va fi centrul acestei „nopți a descoperirilor”, oferind publicului ocazia de a interacționa direct cu cercetători și specialiști din domenii variate.

Participanții sunt așteptați să exploreze lumea fascinantă a științei, iar seara se va încheia cu o tombolă cu premii.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și face parte din inițiativa europeană Noaptea Cercetătorilor, menită să apropie publicul larg de universul cercetării și inovației.

Program Noaptea Cercetătorilor 2025 – la Alba Iulia

17:00 – Strada Muzeului – Deschidere eveniment – prezentarea expozanților

21:30 – 22:00 – Strada Muzeului – Tombola cu premii – Cuvânt de închidere al evenimentului

Muzeul Național al Unirii – Sala Unirii

17:00 – 21:30 Prelegere – Dr. Doina Hendre Biro „Tendințe artistice ale începutului de secol XX: analiză, lectură, interpretare și valorificare. Studiu de caz pe lucrări din colecția de artă a av. George Șerban” Atelier – Jucării din materiale reciclabile – Jucării noi și frumoase, de care nu ne putem plictisi foarte ușor, realizate din materiale reciclate Atelier – Bijuterii eco – Bijuterii din făină, puțină sare și apă, colorate și unice Atelier – Păpuși din materiale reciclabile – Drumul spre casă devine mai plăcut atunci când ești însoțit de o jucărie creată după imaginația și priceperea ta



Câini de Salvare Transilvania – strada Muzeului

17:00 – 21:30 Vizitatorii vor putea afla detalii despre activitățile Asociației Câini de Salvare Transilvania și vor descoperi viața minunată a câinilor și abilitățile lor deosebite – exerciții de dresaj canin



Asociația Cultură pentru Istorie Vie Alba Iulia – strada Muzeului

17:00 – 21:30 Atelier de țesut și împletit – Atelier antic unde sunt prezentate tehnici de țesut și împletit folosite de daci Atelier Officina Scriptoria – Atelier antic de scris unde sunt prezentate și utilizate instrumente antice de scris, papirusuri, pergamente și tăblițe cerate Atelier Officina Monetaria – Atelier de bătut monede antice (denar și aureus) Atelier Jocuri Romane – Vor fi prezentate mai multe activități care vor arăta cum își petreceau timpul liber legionarii romani



Muzeul Național al Unirii Alba Iulia – strada Muzeului

17:00 – 22:00 17:00 – 21:30 – Atelier Puzzle istoric – Bucăți mici și mari de istorie „sparte”, care așteaptă să fie recompuse de mâini pricepute! Atelier Peretele visurilor și al dorințelor – O adaptare interactivă inspirată de o inițiativă globală, care va oferi publicului ocazia să se gândească la visuri, dorințe și planuri de viitor și să-și pună întrebări esențiale: ce are, de fapt, valoare pentru noi și ce ne dorim cu adevărat să facem în timpul care ne este dat. 17:00 – 21:00 – Atelier Micul arheolog – Scheletele mișcătoare și săpăturile arheologice, într-un atelier la care veți sta de vorbă și de joacă cu specialistul: oase, săpături și „comori”. Atelier Oficiul Poștal Militar din timpul Primului Război Mondial – Prezentarea unui Oficiu Poștal Militar unde participanții vor avea posibilitatea să scrie și să expedieze o carte poștală. Atelier Corespondența civilă și militară în secolul al XVIII-lea – Prezentarea unui atelier de realizare a scrisorilor cu sigiliu ca în secolul al XVIII-lea. Atelier Ars Militaria – Prezentare de arme și echipament defensiv din Epoca Mediu și Epoca Modernă. Atelier Jocuri de Societate sec. al XVI – lea și sec al XVIII – lea – Un atelier interactiv și distractiv unde publicul poate experimenta jocuri din secolele al XVI-lea și al XVIII-lea.



Museikon Alba Iulia

17:00 – 21:30 – Sala Atelier Tehnologia icoanei. Atelier deschis cu iconarul Florin Poenariu din Laz – Atelier interdisciplinar dedicat icoanei. Prezentări și discuții despre materiale, tehnici, viziune artistică și transmiterea cunoștințelor meșteșugărești. Vizionare filme documentare.

17:00 – 21:30 – Etajul 1 Arhitectura tradițională din Munții Apuseni – Prin fotografii, obiecte autentice și reconstituri, veți pătrunde în lumea simplă, dar profundă, a arhitecturii tradiționale din inima Apusenilor.

17:00 – 19:00 – Atelier Grigore, copacul fermecat și schimbă haina – Într-un colț liniștit al muzeului, trăia Grigore, un copac fermecat care, odata cu venirea toamnei își pierduse haina de frunze. Se simțea gol și cam trist. Dar într-o zi, au sosit copiii… O poveste ce va fi scrisă împreună cu vizitatorii.

17:00 – 21:30 – Parter Officina Scriptoria. Tehnologia scrisului antic: producerea și utilizarea tăblițelor cerate în antichitate – Un atelier ce vă va duce înapoi în timp cu aproape două milenii, în timpul puternicului Imperiu Roman și a primelor învățiri cu un veritabil caracter tehnologic.

18:00 – 21:30 – Subsol Despre Arhivele Securității – de vorbă cu un cercetător – Conversații cu vizitatorii, pe baza unei micro-expoziții care explică cum funcționa Securitatea, ce găsim în arhivele ei și cum putem înțelege diferite tipuri de documente.

17:00 – 22:00 – Subsol Călătorie spre omul din tine – O instalație interactivă și plină de culoare provoaca publicul să observe, să aprecieze și să se întrebe asupra propriilor pasiuni, temeri, reușite și speranțe și asupra valorii timpului.



