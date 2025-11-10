Connect with us

Eveniment

VINERI: Se deschide Târgul de Crăciun de la Sibiu. Concert Radu Nechifor, DreamCatchers Band şi Ducu Bertzi

Publicat

acum 48 de secunde

Târgul de Crăciun din Sibiu va avea loc anul acesta între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Ediţia din acest an este construită pe o notă de autenticitate, în care tradiţia şi identitatea locală „prind lumină”. 

Vineri, 14 noiembrie, la ora 19:00, luminile se vor aprinde din nou peste Piața Mare din Sibiu, care va deveni scena unei deschideri memorabile: vizitatorii vor avea parte de un concert plin de emoţie, pe scenă urmând să cânte Radu Nechifor, DreamCatchers Band (DCB) şi invitatul special Ducu Bertzi, al cărui repertoriu de colinde evocă frumuseţea lucrurilor simple şi spiritul sărbătorilor româneşti. 

Vizitatorii sunt invitaţi să intre în atmosfera târgului încă de la deschidere, când luminile, căsuţele artizanale, patinoarul şi roata panoramică vor face din Sibiu o adevărată „Capitală a Crăciunului”.

MINA Pop-Up – artă imersivă în Piaţa Mică

În paralel cu târgul, pe platoul din fața Casei Artelor, în Piața Mică, va funcţiona în perioada 14 noiembrie 2025 – 1 februarie 2026 o nouă atracţie culturală, MINA Pop‑Up Sibiu, parte din proiectul MINA Museum of Immersive New Art. Show-urile imersive cuprind titluri precum “Van Gogh: The Immersive Show”, “Cei mai faimoşi pictori clasici români”, “Dinozaurii – o călătorie în lumea preistorică”, “Cosmos – Descoperim tainele universului” şi “Magia Sărbătorilor de Iarnă”.

Această prezenţă va aduce o dimensiune culturală de înalt nivel târgului, transformând Piaţa Mică într-un punct de reflecţie şi spectacol, pe lângă atmosfera de basm a pieţelor târgului. Prețul unui bilet este de 55 lei pentru adulți și 45 lei pentru copii. Se acordă o reducere de 20% la achiziționarea biletelor cu cardul George.BCR, atât online, cât și la fața locului. Programul complet și bilete: www.minamuseum.com/minapopup.

Pentru comunitate, cu comunitatea

Ediţia 2025 rămâne fidelă misiunii sale: de a fi un eveniment pentru sibieni, care anul acesta sunt parte activă din povestea transformării Sibiului în Capitala Crăciunului. Expozanţii au fost selectaţi încă din luna mai, iar oferta lor – de la cadouri artizanale la delicii gastronomice – reflectă pasiunea locală pentru detaliu.

Prin deschiderea către artă imersivă, concerte, ateliere pentru copii şi spaţii dedicate comunităţii, Târgul devine mai mult decât un loc de cumpărături: este un cadru al întâlnirii, al bucuriei împărtăşite şi al redescoperirii identităţii locale într-un decor festiv.

Despre Târgul de Crăciun din Sibiu

Organizat din 2007 în Piața Mare a Sibiului, Târgul de Crăciun este primul și cel mai cunoscut târg de Crăciun din România, un eveniment care adună anual sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate.

Cu lumini spectaculoase, produse artizanale, gastronomie variată, concerte și activități pentru copii, Târgul de Crăciun din Sibiu oferă o experiență completă și autentică, care transformă orașul într-o adevărată Capitală a Crăciunului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 48 de secunde

VINERI: Se deschide Târgul de Crăciun de la Sibiu. Concert Radu Nechifor, DreamCatchers Band şi Ducu Bertzi
meteo vremea toamna septembrie Alba24
Evenimentacum 31 de minute

Vremea până în 23 noiembrie în Transilvania și în țară: se mai încălzește, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe regiuni
Evenimentacum O oră

CSM cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu după declarații despre pensiile speciale. Acuzații de incitare la ură
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 4 zile

Florin Roman: Aproximativ 8 milioane de euro din redevențe au intrat în Alba, ca urmare a amendamentelor la Codul Administrativ
Administrațieacum 4 zile

FOTO: Acțiune pentru siguranța cetățenilor, la Aiud. Poliția, Jandarmeria și Poliția Locală, împreună pentru un oraș mai sigur
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 ore

VIDEO Autostrada A1 Sebeș – Nădlac: a fost finalizată străpungerea tunelului 1, pe secțiunea Margina-Holdea. Stadiul lucrărilor
Actualitateacum 3 ore

Ce deficit are România. INS a publicat datele pe primele nouă luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum O oră

CSM cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu după declarații despre pensiile speciale. Acuzații de incitare la ură
Evenimentacum 7 ore

Sondaj INSCOP: Cu ce partide votează românii, în funcție de vârsta pe care o au. Prăpastie uriașă între generații
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Educațieacum 11 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Evenimentacum 3 zile

Alba Iulia găzduiește finala Campionatului Național RFL Flag Football 2025. Competiția va avea loc pe Stadionul din Micești
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 5 ore

Duminică: Festivalul de Folclor „Mureș, pe marginea ta”. Tradiție, tineri interpreți și identitate românească, la Ocna Mureș
horoscop imagine AI Gemini
Evenimentacum 22 de ore

Horoscop săptămâna 10-16 noiembrie: Previziuni detaliate care acoperă aspectele profesionale, relaționale și personale
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 3 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Ambulanță în valoare de 113.000 euro, donată de Star Transmission și Rotary Club pentru orașul Cugir
Evenimentacum 2 zile

Drama unui dependent de alcool, descrisă de judecătorii din Sebeș. Prins beat la volan, după ce a plecat dintr-o unitate medicală
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 11 ore

VIDEO: Cum trebuie parcursă proba sportivă pentru admiterea la Colegiul Militar din Alba Iulia. Exercițiu demonstrativ
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Instrucție de front la Colegiul Militar din Alba Iulia. Demonstrație de tehnică, disciplină și coordonare a elevilor
Mai mult din Educatie