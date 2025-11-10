VINERI: Se deschide Târgul de Crăciun de la Sibiu. Concert Radu Nechifor, DreamCatchers Band şi Ducu Bertzi

Târgul de Crăciun din Sibiu va avea loc anul acesta între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Ediţia din acest an este construită pe o notă de autenticitate, în care tradiţia şi identitatea locală „prind lumină”.

Vineri, 14 noiembrie, la ora 19:00, luminile se vor aprinde din nou peste Piața Mare din Sibiu, care va deveni scena unei deschideri memorabile: vizitatorii vor avea parte de un concert plin de emoţie, pe scenă urmând să cânte Radu Nechifor, DreamCatchers Band (DCB) şi invitatul special Ducu Bertzi, al cărui repertoriu de colinde evocă frumuseţea lucrurilor simple şi spiritul sărbătorilor româneşti.

Vizitatorii sunt invitaţi să intre în atmosfera târgului încă de la deschidere, când luminile, căsuţele artizanale, patinoarul şi roata panoramică vor face din Sibiu o adevărată „Capitală a Crăciunului”.

MINA Pop-Up – artă imersivă în Piaţa Mică

În paralel cu târgul, pe platoul din fața Casei Artelor, în Piața Mică, va funcţiona în perioada 14 noiembrie 2025 – 1 februarie 2026 o nouă atracţie culturală, MINA Pop‑Up Sibiu, parte din proiectul MINA Museum of Immersive New Art. Show-urile imersive cuprind titluri precum “Van Gogh: The Immersive Show”, “Cei mai faimoşi pictori clasici români”, “Dinozaurii – o călătorie în lumea preistorică”, “Cosmos – Descoperim tainele universului” şi “Magia Sărbătorilor de Iarnă”.

Această prezenţă va aduce o dimensiune culturală de înalt nivel târgului, transformând Piaţa Mică într-un punct de reflecţie şi spectacol, pe lângă atmosfera de basm a pieţelor târgului. Prețul unui bilet este de 55 lei pentru adulți și 45 lei pentru copii. Se acordă o reducere de 20% la achiziționarea biletelor cu cardul George.BCR, atât online, cât și la fața locului. Programul complet și bilete: www.minamuseum.com/minapopup.

Pentru comunitate, cu comunitatea

Ediţia 2025 rămâne fidelă misiunii sale: de a fi un eveniment pentru sibieni, care anul acesta sunt parte activă din povestea transformării Sibiului în Capitala Crăciunului. Expozanţii au fost selectaţi încă din luna mai, iar oferta lor – de la cadouri artizanale la delicii gastronomice – reflectă pasiunea locală pentru detaliu.

Prin deschiderea către artă imersivă, concerte, ateliere pentru copii şi spaţii dedicate comunităţii, Târgul devine mai mult decât un loc de cumpărături: este un cadru al întâlnirii, al bucuriei împărtăşite şi al redescoperirii identităţii locale într-un decor festiv.

Despre Târgul de Crăciun din Sibiu

Organizat din 2007 în Piața Mare a Sibiului, Târgul de Crăciun este primul și cel mai cunoscut târg de Crăciun din România, un eveniment care adună anual sute de mii de vizitatori din țară și din străinătate.

Cu lumini spectaculoase, produse artizanale, gastronomie variată, concerte și activități pentru copii, Târgul de Crăciun din Sibiu oferă o experiență completă și autentică, care transformă orașul într-o adevărată Capitală a Crăciunului.

