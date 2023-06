Vouchere pentru victimele infracțiunilor: Ajutoare în valoare de 5 salarii minime aprobate de Guvern. Cum se acordă banii

Vouchere pentru victimele infracțiunilor: Victimele infracţiunilor vor putea solicita un avans din compensaţia financiară sub formă de vouchere, pentru acoperirea nevoilor urgente, în limita unei sume echivalente cu cinci salarii de bază minime brute pe ţară. Banii pot fi folosiți pentru cheltuielile de hrană, cazare, transport, medicamente şi materiale sanitare, precum şi materiale de igienă şi de uz personal necesare victimelor.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de joi a Guvernului. Voucherele vor fi acordate într-un termen de cel mult 72 de ore de la aprobarea cererii, informează Executivul.

Prin hotărârea de guvern au fost aprobate metodologia de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor, precum şi criteriile de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare.

„De asemenea, se operaţionalizează prevederile Legii nr. 230/2022 de consolidare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), prin care a fost instituit Mecanismul naţional de susţinere a prevenirii criminalităţii, un fond care reutilizează în interes social activele confiscate în cadrul procesului penal”, se arată în comunicatul Guvernului.

Totodată, se înfiinţează Unitatea pentru Protecţia Victimelor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor privind aplicarea metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor, privind stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare. Înfiinţarea acestei unităţi nu va avea impact financiar, realizându-se cu încadrarea în numărul de posturi deja existent şi finanţat.

Documente: Vouchere pentru victimele infracțiunilor

Hotărârea de Guvern AICI: HG

Nota de fundamentare AICI: NF

Anexele ( cum și la cine se acordă) AICI: ANEXE

Fondurile necesare pentru acordarea voucherelor pentru victimele infracţiunilor vor fi asigurate de la bugetul Ministerului Justiţiei.

„Introducerea acestui mecanism de compensare, sub formă de vouchere, va contribui la simplificarea acoperirii nevoilor urgente ale victimelor, de tipul cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente şi materiale sanitare, precum şi materiale de igienă şi de uz personal”, precizează Guvernul.

Voucherele pentru acoperirea nevoilor urgente sunt emise și distribuite anual de către unități emitente, în temeiul unui contract încheiat cu Ministerul Justiției, potrivit prevederilor legale privind achizițiile publice.

Voucherele pentru acoperirea nevoilor urgente vor avea valoarea aprobată de către Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor și o perioadă de valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

Precizam si ca solicitarea si acordarea voucherelor pentru victimele infracțiunilor se va realiza prin formularea si transmiterea unei cereri de către victima infracțiunii. Cererea va fi soluționată de către Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, prevăzută de art. 28 din Legea nr. 211/2004.

Entitățile publice si private înrolate in procedura de distribuire de vouchere pentru victimele infracțiunilor, conform art. 3715 din Legea nr. 318/2015, vor întocmi referatul de estimare a cheltuielilor pentru acoperirea nevoilor urgente ale victimelor infracțiunilor, și, după caz, vor acorda sprijin și asistența victimelor in fata Comisiei, in condițiile art. 34 din Legea nr. 211/2004.

Vouchere pentru victimele infracțiunilor: cine poate beneficia

Potrivit proiectului de lege, beneficiarii acestor vouchere în valoare de 15.000 de lei sunt categoriile de victime prevăzute de art. 21 din Legea nr. 211/2004:

– persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor, omor calificat și omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174-176 din Codul penal; o infracțiune de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul penal: o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei; o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și perversiune sexuală, prevăzute la art. 197, 198 și art. 201 alin. 2-5 din Codul penal;

-soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de omor, omor calificat și omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174 -176 din Codul penal, precum și a infracțiunilor intenționate care au avut ca urmare moartea persoanei.

Acest proiect operaționalizează prevederile Legii nr. 230/2022 de consolidare a ANABI. Prin acesta a fost instituit Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității -un fond care reutilizează în interes social activele confiscate.

Ministerul Justiției susține că introducerea acestui mecanism de compensare, sub formă de vouchere pentru victimele infracțiunilor, va contribui la simplificarea acoperirii nevoilor urgente ale acestora.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News