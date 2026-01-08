Voucherul de 50 de lei pentru energie ar putea fi scăzut direct din factură, fără înscriere în platformă

Voucherul de 50 de lei pentru energie ar putea fi scăzut direct din factură. Ministerul Energiei lucrează la simplificarea procedurii de acordare a voucherelor de energie de 50 de lei, astfel încât consumatorii vulnerabili să primească reducerea direct în factură, fără a mai fi nevoiți să parcurgă procesul birocratic actual de înscriere în platformă.

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, joi, în cadrul unei conferințe de presă la finalul ședinței Comandamentului energetic național.

Voucherul de 50 de lei pentru energie ar putea fi scăzut direct din factură

„Acum avem un mecanism de activ până 31 martie 2026. La ceea ce lucrăm cu operatorii de distribuție și furnizare este să găsim un mecanism de cross-check (verificare – eng.) în baza de date pentru acei oameni care au venit sub 2000 de lei, de exemplu, să poată să se reducă acei 50 de lei direct din factură, fără a pune omul pe drumuri, să se înscrie în platformă, să ia cardul fizic de la poștă, să de tot plimbe cu cardul. E o formă mult mai simplă și mai practică de lucru”, a declarat Bogdan Ivan, citat de Mediafax.

Schimbarea ar putea să se aplice după 1 aprilie.

„Imediat ce se termină actuala schema în 31 martie, putem să venim cu această formulă în care nu mai punem oamenii pe drumuri și să scadă automat din factură acea sumă de bani. Pentru a proteja consumatorii vulnerabili aproximativ 2,1 milioane de puncte de consum, circa 3,5 milioane de oameni”, a spus Bogdan Ivan.

Schema, valabilă inițial până la 31 martie, când expiră și actuala schemă de plafonare a prețurilor la gaze naturale, s-a prelungit pentru tot anul 2026.

Aproape un milion de români au solicitat ajutorul statului pentru facturile la energie, arată datele Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) detaliate într-un răspuns la solicitarea Mediafax. Mai exact, este vorba de 990.279 de cereri, dintre care pentru 708.794 s-au emis tichete, 133.828 au fost anulate, iar 98.960 au fost invalidate.

Din informațiile obținute de Mediafax, nu toate sumele alocate au fost de fapt folosite de beneficiarii validați pentru că, până în prima parte a lunii decembrie s-au emis propriu zis aproximativ 350.000 de carduri fizice, deci cam jumătate din cele validate până în prezent.

Potrivit estimărilor oficiale inițiale ale Ministerului Energiei, aproximativ 2,1 milioane de gospodării, respectiv peste 4 milioane de români, vor putea beneficia de voucherele de câte 50 de lei, măsură cu un impact bugetar de aproape un miliard de lei.

Voucherele se acordă, la cererea beneficiarului, pentru persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei și pentru familiile cu un venit net lunar/membru de familie de maximum 1.784 lei.

De amintit că, deși schema de plafonare a prețurilor la energie a expirat, mai sunt sume consistente pe care le datorează statul furnizorilor de energie și gaze naturale în contul acestora. Din estimările recente ale ANRE, sumele se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei.

