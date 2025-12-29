Vreme neobișnuită în miez de iarnă: val de aer tropical, în ianuarie 2026. Cât cresc temperaturile în Transilvania și în țară

Vreme neobișnuită în miez de iarnă: meteorologii prognozează temperaturi mai mari față de cele obișnuite în luna ianuarie. Un val de aer tropical se va manifesta în următoarea perioadă.

Se vor înregistra variații mari de temperatură. De la maxime de 2-5 grade la începutul acestei săptămâni, se răcește puternic în ultima zi a anului (31 decembrie), dar și de Anul Nou (1 ianuarie). Maximele ajung la valori negative în centru, nord și la munte. Minimele coboară până la -6...-7 grade Celsius la altitudini mici și la -12 grade sau chiar mai frig, la munte.

Sunt anunțate ninsori în 30 decembrie și 2 ianuarie în centru, ninsori/ploi în 30 decembrie și 3 ianuarie în vest, ninsori în 29-31 decembrie în nord-est. La munte (Apuseni) va ninge cam toată săptămâna de Revelion și Anul Nou. La fel și în nordul țării.

Episodul de ger va ține până în 2-3 ianuarie, cel puțin în zonele de șes. Din a doua zi a noului an, temperaturile cresc treptat, la 5-6 grade. O anomalie este observată din 4 ianuarie când maximele vor depăși 10 grade: se va ajunge la 12 grade în centru și sud, 14 grade în vest și nord-est. În nord vor fi circa 7 grade.

Temperaturile vor rămâne la nivelul de 10 grade și în 5 ianuarie, în centru. Apoi scad la 6 grade, în 6-7 ianuarie. În vest și sud, perioada mai caldă (10 grade) va ține până în 7 ianuarie.

Noi perioade cu ninsori/ploi sunt anunțate pentru 6-7 ianuarie în centru, vest, nord-est. În nord și la munte sunt posibile ninsori și în 9 ianuarie.

O scădere bruscă a temperaturilor este prognozată pentru 8 ianuarie. Maxime de 1-3 grade, minime până la -8 grade. La munte va fi foarte frig: maxime negative, minime până la -12...-14 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni în regiuni din țară.

Vremea până în 11 ianuarie: TRANSILVANIA

În prima săptămână din interval vor fi alternanțe termice semnificative. Până în ultima zi din an, valorile diurne vor scădea spre o medie de -3 grade. Apoi vor crește până la 5-6 grade.

În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2-3 grade.

Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații importante. Media acestora se va situa în jurul a -7 grade. În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi cea mai ridicată din interval, până în jurul a -2 grade. După această perioadă, valorile termice vor fi din nou în scădere ușoară, spre -4 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026. Sunt anunțate precipitații mai ales după 3 ianuarie 2026.

Vremea până în 11 ianuarie: LA MUNTE

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere. Media maximelor va ajunge la -12 grade. Media minimelor, mai ales la începutul anului 2026, va fi în jurul a -14 grade.

Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi. Media valorilor diurne va ajunge la 0-1 grad, iar a celor nocturne în jurul a -4 grade.

În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat. Valorile termice maxime vor fi în scădere spre o medie de -3 grade, iar cele minime spre -7 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată pe aproape tot parcursul intervalului.

Vremea până în 11 ianuarie: BANAT

Până în ultima zi din an, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 3 grade, spre 0 grade.

Ulterior, până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 9 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 3-4 grade.

Valorile nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative. Media acestora se va situa în jurul a -4 grade.

În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad. După acest interval, valorile termice vor fi din nou în scădere, spre -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

Vremea până în 11 ianuarie: CRIȘANA

Până în data de 31 decembrie, valorile termice diurne vor avea o tendință de scădere de la o medie de 1 grad, spre -1 grad. Până în data de 4 ianuarie, maximele termice vor fi în creștere până la o medie de 8 grade, apoi până la finalul intervalului de anticipație acestea vor scădea din nou spre medii de 2-3 grade.

Valorile termice nocturne, până spre finalul primei săptămâni, nu vor avea variații semnificative, iar media acestora se va situa în jurul a -5 grade.

În intervalul 3-6 ianuarie, media minimelor va fi mai ridicată, până în jurul a 1 grad. După acest interval, valorile vor fi din nou în scădere, spre -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere în zilele de 31 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, dar mai ales după data de 3 ianuarie 2026.

Vremea până în 11 ianuarie: MARAMUREȘ

Până în prima zi a anului 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere. Media maximelor va ajunge la -2 grade, iar a minimelor la -5 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi. Media valorilor diurne va ajunge la 5-6 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad.

În a doua jumătate a intervalului, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade.

Vor fi precipitații pe aproape tot parcursul intervalului, cu probabilitate mai mare după data de 3 ianuarie.

Vremea până în 11 ianuarie: MOLDOVA

Până în data de 1 ianuarie 2026, valorile termice vor avea o tendință de scădere. Media maximelor va ajunge la -1 grad, iar a minimelor la -6 grade. Apoi, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi. Media valorilor diurne va ajunge la 7-8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad.

În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 2 grade, iar cele minime spre -3 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere, cu precădere după data de 6 ianuarie.

Vremea până în 11 ianuarie: DOBROGEA

Până în prima zi a anului 2026, temperatura aerului va marca o scădere, astfel că media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor la -5 grade.

Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 11 grade, iar a celor nocturne în jurul a 4 grade.

În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 6 grade, iar cele minime spre 1 grad.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 6 ianuarie.

Vremea până în 11 ianuarie: MUNTENIA

Până la mijlocul primei săptămâni din interval, valorile termice vor avea o tendință de scădere. Media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor în jurul a -6 grade.

Ulterior, până în jurul datei de 4 ianuarie, vremea se va încălzi. Media valorilor diurne va ajunge la 9-10 grade, iar a celor nocturne în jurul a 0 grade.

În a doua săptămână din interval, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre medii de 5 grade, iar cele minime spre -2 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere semnificativă după data de 6 ianuarie.

Vremea până în 11 ianuarie: OLTENIA

Până în ultima zi din an, valorile termice vor avea o tendință de scădere. Media maximelor va ajunge la 0 grade, iar a minimelor, mai ales la începutul anului 2026, în jurul a -6 grade.

Ulterior, până în jurul datei de 5 ianuarie, vremea se va încălzi, media valorilor diurne va ajunge la 7-8 grade, iar a celor nocturne în jurul a -1 grad.

În a doua săptămână din interval, vremea se va răci treptat, valorile termice maxime vor fi în scădere treptată spre o medie de 4 grade, iar cele minime spre -3 grade.

Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi în creștere după data de 3 ianuarie.

