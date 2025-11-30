Connect with us

Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba. Condiții meteo de Ziua Națională și Moș Nicolae

Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba. Se încălzește săptămâna viitoare în județul Alba. De la 6 grade, luni, în Alba Iulia, maximele vor ajunge la 10 grade, vineri. Duminică se răcește din nou.

La Alba Iulia, de 1 decembrie sunt anunțate maxime de 6 grade și minime de 3 grade. Cerul va fi mai mult noros, vor fi condiții de ceață.

La munte vor fi maxime de 1-5 grade, iar unele nopți vor fi reci cu minime până la -1 grad.

Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba:

Vremea în Alba: Luni, 1 Decembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși

Vremea în Alba: Marți, 2 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius;  predominant noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Miercuri, 3 decembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Joi, 4 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Vineri, 5 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 6 decembrie

Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Duminică, 7 decembrie

Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 0 gradeCelsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

