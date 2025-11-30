Eveniment
Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba. Condiții meteo de Ziua Națională și Moș Nicolae
Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba. Se încălzește săptămâna viitoare în județul Alba. De la 6 grade, luni, în Alba Iulia, maximele vor ajunge la 10 grade, vineri. Duminică se răcește din nou.
La Alba Iulia, de 1 decembrie sunt anunțate maxime de 6 grade și minime de 3 grade. Cerul va fi mai mult noros, vor fi condiții de ceață.
La munte vor fi maxime de 1-5 grade, iar unele nopți vor fi reci cu minime până la -1 grad.
Vremea 1 Decembrie – 7 decembrie la Alba Iulia și în localități din Alba:
Vremea în Alba: Luni, 1 Decembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; nori joși
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; nori joși
Vremea în Alba: Marți, 2 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Miercuri, 3 decembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Joi, 4 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Vineri, 5 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 6 decembrie
Alba Iulia: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de -2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de -2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de -1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Duminică, 7 decembrie
Alba Iulia: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 0 gradeCelsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 0 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Abrud: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
