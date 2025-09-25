Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie: maxime de până la 21 de grade, ploi la munte. Prognoza pe zile, în localități
Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie: episodul de vreme rece continuă și în weekend, însă de săptămâna viitoare va fi mai frig. Maximele de la finalul săptămânii vor fi de 20-21 de grade, apropiate de regimul termic al sezonului, dar mai scăzute față de cele de până în 25 septembrie.
Cerul va fi mai mult noros și se așteaptă câteva averse, mai ales în zona de munte. La Oașa vor fi maxime de 10-11 grade, iar la Arieșeni de 12-13 grade.
În județ, minimele vor fi în general sub 10 grade.
Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 26 septembrie
Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 27 septembrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; aversă
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 28 septembrie
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare și nori
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare și nori
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare, apoi noros
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit spre parțial noros
sursa: accuweather.com
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.