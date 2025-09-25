Connect with us

Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie: maxime de până la 21 de grade, ploi la munte. Prognoza pe zile, în localități

Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie: episodul de vreme rece continuă și în weekend, însă de săptămâna viitoare va fi mai frig. Maximele de la finalul săptămânii vor fi de 20-21 de grade, apropiate de regimul termic al sezonului, dar mai scăzute față de cele de până în 25 septembrie.

Cerul va fi mai mult noros și se așteaptă câteva averse, mai ales în zona de munte. La Oașa vor fi maxime de 10-11 grade, iar la Arieșeni de 12-13 grade.

În județ, minimele vor fi în general sub 10 grade.

Vremea de weekend în Alba, 26-28 septembrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 26 septembrie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; aversă

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; predominant noros

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 27 septembrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; aversă

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 28 septembrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; soare și nori

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare și nori

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare, apoi noros

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; însorit spre parțial noros

sursa: accuweather.com

