Vremea de weekend în Alba, 3-5 octombrie: frig și ploi. În Munții Șureanu va ninge. Prognoza meteo pe zile în localități din județ

acum 2 ore

Vremea de weekend în Alba, 3-5 octombrie: va fi frig la finalul acestei săptămâni, în județul Alba. Temperaturile scad, vineri până la 8-9 grade. Sâmbătă și duminică, vor fi 10-13 grade Celsius.

Sunt anunțate perioade cu ploaie și burniță, atât vineri cât și sâmbătă. Duminică, se mai înseninează, în prima parte a zilei.

Va ploua și la munte – Oașa și Arieșeni (maxime de 3-6 grade). Însă la Șureanu – altitudini mari, va continua să ningă și va fi viscol, cu temperaturi minime sub zero grade Celsius.

Vezi și Cod Portocaliu de ninsori și viscol în Alba și alte zone din țară. Cod Roșu de ploi în două județe. Vreme rea până sâmbătă

Vremea de weekend în Alba, 3-5 octombrie

Vremea de weekend în Alba: Vineri, 3 octombrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie /burniță

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/ burniță

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie

Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță

Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 4 octombrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie/burniță

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă

Vremea de weekend în Alba: Duminică, 5 octombrie

Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare sporadic apoi noros

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare sproadic, apoi noros

Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare apoi noros

sursa: accuweather.com

