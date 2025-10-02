Eveniment
Vremea de weekend în Alba, 3-5 octombrie: frig și ploi. În Munții Șureanu va ninge. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Vremea de weekend în Alba, 3-5 octombrie: va fi frig la finalul acestei săptămâni, în județul Alba. Temperaturile scad, vineri până la 8-9 grade. Sâmbătă și duminică, vor fi 10-13 grade Celsius.
Sunt anunțate perioade cu ploaie și burniță, atât vineri cât și sâmbătă. Duminică, se mai înseninează, în prima parte a zilei.
Va ploua și la munte – Oașa și Arieșeni (maxime de 3-6 grade). Însă la Șureanu – altitudini mari, va continua să ningă și va fi viscol, cu temperaturi minime sub zero grade Celsius.
Vremea de weekend în Alba, 3-5 octombrie
Vremea de weekend în Alba: Vineri, 3 octombrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie /burniță
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/ burniță
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 4 grade Celsius; ploaie
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie
Ocna Mureş: minime de 6 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ploaie/burniță
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie/burniță
Vremea de weekend în Alba: Sâmbătă, 4 octombrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Blaj: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie/burniță
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie/burniță
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie/burniță
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie scurtă
Vremea de weekend în Alba: Duminică, 5 octombrie
Alba Iulia: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare sporadic, apoi noros
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; soare sporadic apoi noros
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ploaie/burniță
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; averse
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare sproadic, apoi noros
Abrud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
Câmpeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; averse
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; șanse de ploaie
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare apoi noros
sursa: accuweather.com
