Vremea în Alba de Revelion. Prognoza meteo pentru săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026

Publicat

acum O oră

Ultima săptămână din Anul 2025 aduce o vreme de iarnă autentică, cu alternanțe între ger, ninsori și o scurtă perioadă mai caldă, înainte de un nou episod rece la final. Nonsorile mult așteptate își fac prezența atât în ultimele zile din anul 2025, cât și în primele zile ale anului 2026. 

Săptămâna începe cu vreme rece, dar predominant însorită. Luni (29 decembrie) este în vigoare o altertă meteo cod galben de vânt în tot județul. Temperaturile sunt negative dimineața, mai ales în zonele de munte, unde gerul este accentuat.

Marți (30 decembrie) și miercuri (31 decembrie), vremea se răcește accentuat. Apar ninsori sporadice, mai ales la munte. Maximele rămân în general sub 0 grade Celsius în mai multe localități. Noaptea de Revelion va fi una rece, cu vânt și ninsori slabe în zonele montane.

Citește și Prognoza meteo pentru noaptea de Revelion: Vreme deosebit de rece, pe fondul datelor care indică o iarnă severă

Joi (1 ianuarie 2026) aduce cer mai mult noros și ninsori slabe izolate, în special în Apuseni. Vineri (2 ianuarie 2026) și sâmbătă (3 ianuarie 2026), vremea se încălzește semnificativ în zonele joase, cu maxime de până la 8–9 grade Celsius, însă la munte persistă ninsorile și temperaturile scăzute.

Duminică (4 ianuarie 2026), vremea se răcește din nou brusc. Sunt anunțate ninsori în aproape tot județul și minime foarte coborâte, mai ales dimineața și noaptea.

Vremea în Alba, în săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026

Vremea în Alba: Luni, 29 decembrie 2025

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Șugag: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit spre parțial noros. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00

Vremea în Alba: Marți, 30 decembrie 2025

Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare

Oaşa: minime de -14 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Arieşeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Vremea în Alba: Miercuri, 31 decembrie 2025

Alba Iulia: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; vânt

Șugag: minime de -10 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -10 grade Celsius; frig

Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de -7 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși, apoi soare

Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare și lapoviță ocazionale

Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare și lapoviță ocazionale

Arieşeni: minime de -11 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; predominant noros

Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; vânt

Vremea în Alba: Joi, 1 ianuarie 2026

Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Șugag: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -10 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli

Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; o fulguială

Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; o fulguială

Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grad Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși

Vremea în Alba: Vineri, 2 ianuarie 2026

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nu atât de frig

Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare

Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse de ninsoare

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse de ninsoare

Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; perioade de ninsoare

Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nu atât de frig

Vremea în Alba: Sâmbătă, 3 ianuarie 2026

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros spre parțial senin

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare sporadică

Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; perioade de ninsoare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ninsoare sporadică

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică

Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare apoasă

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Duminică, 4 ianuarie 2026

Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare

Sebeș: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare

Șugag: minime de -12 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare

Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare

Ocna Mureş: minime de -10 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare

Zlatna: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare

Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare

Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare

Arieşeni: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică

Cugir: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare

sursa: accuweather.com

