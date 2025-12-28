Eveniment
Vremea în Alba de Revelion. Prognoza meteo pentru săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026
Ultima săptămână din Anul 2025 aduce o vreme de iarnă autentică, cu alternanțe între ger, ninsori și o scurtă perioadă mai caldă, înainte de un nou episod rece la final. Nonsorile mult așteptate își fac prezența atât în ultimele zile din anul 2025, cât și în primele zile ale anului 2026.
Săptămâna începe cu vreme rece, dar predominant însorită. Luni (29 decembrie) este în vigoare o altertă meteo cod galben de vânt în tot județul. Temperaturile sunt negative dimineața, mai ales în zonele de munte, unde gerul este accentuat.
Marți (30 decembrie) și miercuri (31 decembrie), vremea se răcește accentuat. Apar ninsori sporadice, mai ales la munte. Maximele rămân în general sub 0 grade Celsius în mai multe localități. Noaptea de Revelion va fi una rece, cu vânt și ninsori slabe în zonele montane.
Joi (1 ianuarie 2026) aduce cer mai mult noros și ninsori slabe izolate, în special în Apuseni. Vineri (2 ianuarie 2026) și sâmbătă (3 ianuarie 2026), vremea se încălzește semnificativ în zonele joase, cu maxime de până la 8–9 grade Celsius, însă la munte persistă ninsorile și temperaturile scăzute.
Duminică (4 ianuarie 2026), vremea se răcește din nou brusc. Sunt anunțate ninsori în aproape tot județul și minime foarte coborâte, mai ales dimineața și noaptea.
Vremea în Alba, în săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026
Vremea în Alba: Luni, 29 decembrie 2025
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; predominant însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Sebeș: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Șugag: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Oaşa: minime de -11 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; predominant însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Zlatna: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; însorit spre parțial noros. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; parțial însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; predominant însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Cugir: minime de -4 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; însorit. Avertizare cod galben de vânt, până la ora 23.00
Vremea în Alba: Marți, 30 decembrie 2025
Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Șugag: minime de -11 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; ninsoare
Oaşa: minime de -14 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de -8 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de -9 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Abrud: minime de -10 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Câmpeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Arieşeni: minime de -13 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare sporadică
Cugir: minime de -6 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Vremea în Alba: Miercuri, 31 decembrie 2025
Alba Iulia: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; vânt
Șugag: minime de -10 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -10 grade Celsius; frig
Aiud: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de -6 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de -7 grade Celsius, maxime de -4 grade Celsius; nori joși, apoi soare
Abrud: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare și lapoviță ocazionale
Câmpeni: minime de -8 grade Celsius, maxime de -6 grade Celsius; ninsoare și lapoviță ocazionale
Arieşeni: minime de -11 grade Celsius, maxime de -8 grade Celsius; predominant noros
Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; vânt
Vremea în Alba: Joi, 1 ianuarie 2026
Alba Iulia: minime de -4 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Sebeș: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Șugag: minime de -8 grade Celsius, maxime de -5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -10 grade Celsius, maxime de -7 grade Celsius; ninsoare sporadică
Aiud: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de -6 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de -5 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de -5 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare ocazională și fulguieli
Abrud: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; o fulguială
Câmpeni: minime de -7 grade Celsius, maxime de -3 grade Celsius; o fulguială
Arieşeni: minime de -10 grade Celsius, maxime de -5 grad Celsius; ninsoare sporadică
Cugir: minime de -5 grade Celsius, maxime de 0 grade Celsius; nori joși
Vremea în Alba: Vineri, 2 ianuarie 2026
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nu atât de frig
Șugag: minime de -2 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -4 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; ninsoare
Aiud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 1 grad Celsius, maxime de 5 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 0 grade Celsius, maxime de 4 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse de ninsoare
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; averse de ninsoare
Arieşeni: minime de -3 grade Celsius, maxime de -2 grade Celsius; perioade de ninsoare
Cugir: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; nu atât de frig
Vremea în Alba: Sâmbătă, 3 ianuarie 2026
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros spre parțial senin
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare sporadică
Oaşa: minime de -1 grad Celsius, maxime de 1 grade Celsius; perioade de ninsoare
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; ninsoare sporadică
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; ninsoare sporadică
Arieşeni: minime de -1 grad Celsius, maxime de 2 grade Celsius; ninsoare apoasă
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Duminică, 4 ianuarie 2026
Alba Iulia: minime de -9 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare
Sebeș: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare
Șugag: minime de -12 grade Celsius, maxime de 1 grad Celsius; perioade de ninsoare
Oaşa: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Aiud: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare
Blaj: minime de -10 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; perioade de ninsoare
Ocna Mureş: minime de -10 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare
Zlatna: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare
Abrud: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare
Câmpeni: minime de -9 grade Celsius, maxime de 2 grade Celsius; șanse de ninsoare
Arieşeni: minime de -12 grade Celsius, maxime de -1 grad Celsius; ninsoare sporadică
Cugir: minime de -8 grade Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ninsoare
