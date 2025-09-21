Vremea în Alba, în săptămâna 22-28 septembrie: trei zile calde, apoi temperaturile scad. Prognoza pe zile, în localități din județ

Vremea în Alba, în săptămâna 22-28 septembrie: condițiile meteo se vor schimba brusc și semnificativ la mijlocul săptămânii viitoare. Toamna începe să-și intre în drepturi.

După trei zile calde, cu maxime între 27 și 29 de grade Celsius, în a doua parte a săptămânii, temperaturile scad semnificativ. Și în weekend va fi mai frig, cu maxime sub 20 de grade.

Maximele vor ajunge la 18 grade, de joi, iar la finalul săptămânii urcă foarte puțin, la 19 grade.

La munte, temperaturile vor coborî de la 22 la 10 grade (Oașa), respectiv de la 22 la 11 grade (Arieșeni).

În Apuseni sunt anunțate furtuni, joi și vineri.

Vremea în Alba, în săptămâna 22-28 septembrie

Vremea în Alba: Luni, 22 septembrie

Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Vremea în Alba: Marți, 23 septembrie

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare

Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit

Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare

Vremea în Alba: Miercuri, 24 septembrie

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare apoi se înnorează

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare apoi se înnorează

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare apoi se înnorează

Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare apoi se înnorează

Vremea în Alba: Joi, 25 septembrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare și nori

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; furtună

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; furtună

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; furtună

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Vineri, 26 septembrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros

Vremea în Alba: Sâmbătă, 27 septembrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare printre nori înalți

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soarele răzbate printre nori

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soarele răzbate printre nori

Vremea în Alba: Duminică, 28 septembrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; averse

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros

sursa: accuweather.com

