Vremea în Alba, în săptămâna 22-28 septembrie: trei zile calde, apoi temperaturile scad. Prognoza pe zile, în localități din județ
Vremea în Alba, în săptămâna 22-28 septembrie: condițiile meteo se vor schimba brusc și semnificativ la mijlocul săptămânii viitoare. Toamna începe să-și intre în drepturi.
După trei zile calde, cu maxime între 27 și 29 de grade Celsius, în a doua parte a săptămânii, temperaturile scad semnificativ. Și în weekend va fi mai frig, cu maxime sub 20 de grade.
Maximele vor ajunge la 18 grade, de joi, iar la finalul săptămânii urcă foarte puțin, la 19 grade.
La munte, temperaturile vor coborî de la 22 la 10 grade (Oașa), respectiv de la 22 la 11 grade (Arieșeni).
În Apuseni sunt anunțate furtuni, joi și vineri.
Vremea în Alba: Luni, 22 septembrie
Alba Iulia: minime de 10 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant însorit
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Vremea în Alba: Marți, 23 septembrie
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; soare
Sebeș: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; soare
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; însorit
Cugir: minime de 10 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; soare
Vremea în Alba: Miercuri, 24 septembrie
Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare apoi se înnorează
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 6 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare apoi se înnorează
Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; soare apoi se înnorează
Ocna Mureş: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros
Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; soare apoi se înnorează
Vremea în Alba: Joi, 25 septembrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soare și nori
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; furtună
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; furtună
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; furtună
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Vineri, 26 septembrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 9 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; noros
Vremea în Alba: Sâmbătă, 27 septembrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare printre nori înalți
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Zlatna: minime de 8 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; soarele răzbate printre nori
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; soarele răzbate printre nori
Vremea în Alba: Duminică, 28 septembrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; noros
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; averse
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; predominant noros
sursa: accuweather.com
