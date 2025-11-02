Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 3 – 9 noiembrie: Se răcește brusc. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ
Vremea în Alba în săptămâna 3 – 9 noiembrie: Se răcește brusc. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ. După un început de săptămână mai cald, vremea se răcește brusc în județul Alba.
Chiar dacă prima zi a săptămânii 3-9 noiembrie va fi o zi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, de marți vremea se schimbă brusc. Temperaturile scad simțitor și se răcește brusc. Apoi, mijlocul săptămânii aduce zile senine și temperaturi destul de plăcute, deși ușor mai scăzute față de zilele anterioare.
Finalul săptămânii va fi dominat de nori și maxime moderate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime apropiate de pragul înghețului în zonele montane. Spre finalul săptămânii, atmosfera va fi tipică pentru începutul lunii noiembrie, cu cer închis și senzație de frig accentuat, mai ales dimineața și seara.
Luni, 3 noiembrie: Vreme frumoasă, cu soare și temperaturi plăcute în majoritatea localităților. Maximele ating 19–20 de grade Celsius în zonele joase și 13–16 grade la munte. Sunt posibile câteva ploi izolate în zonele montane.
Marți, 4 noiembrie: Re răcește brusc în tot județul. Maximele scad spre 12–14 grade Celsius și doar 6–9grade Celsius la munte. Sunt anunțate ploi slabe și burniță, mai ales dimineața.
Miercuri, 5 noiembrie: Zi senină, dar rece. Soare în aproape tot județul, dar maximele nu trec de 14 grade Celsius. Minimele coboară la valori de 0–2 grade în depresiunile Apusenilor.
Joi, 6 noiembrie: Continuă vremea frumoasă, cu cer predominant senin. Diminețile sunt reci, dar peste zi temperaturile urcă până la valori de 11 – 15 grade Celsius.
Vineri, 7 noiembrie: Soare și temperaturi ușor mai ridicate. Cer senin în cea mai mare parte a județului.
Sâmbătă, 8 noiembrie: Înnorări accentuate, mai ales în a doua parte a zilei. Posibile averse în zona montană. Maximele se mențin între 12 și 15 grade Celsius.
Duminică, 9 noiembrie: Final de săptămână mohorât. Cerul va fi acoperit de nori în tot județul. Temperaturi moderate: 12–13 grade Celsius în zonele joase și până la 9–10 grade la munte.
Vremea în Alba: Luni, 3 noiembrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 rade Celsius; câteva averse scurte
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse scurte
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Marți, 4 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai frig
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai frig
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai răcoare
Vremea în Alba: Miercuri, 5 noiembrie
Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori sporadici, apoi soare
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig
Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit
Vremea în Alba: Joi, 6 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 1 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Vineri, 7 noiembrie
Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit
Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; după un început de zi noros, revine soarele
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare
Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Sâmbătă, 8 noiembrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori joși
Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Duminică, 9 noiembrie
Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros
Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
sursa: accuweather.com
