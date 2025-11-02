Vremea în Alba în săptămâna 3 – 9 noiembrie: Se răcește brusc. Prognoza meteo pe zile, în localități din județ. După un început de săptămână mai cald, vremea se răcește brusc în județul Alba.

Chiar dacă prima zi a săptămânii 3-9 noiembrie va fi o zi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât cele normale, de marți vremea se schimbă brusc. Temperaturile scad simțitor și se răcește brusc. Apoi, mijlocul săptămânii aduce zile senine și temperaturi destul de plăcute, deși ușor mai scăzute față de zilele anterioare.

Finalul săptămânii va fi dominat de nori și maxime moderate. Vântul va sufla slab până la moderat, iar nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime apropiate de pragul înghețului în zonele montane. Spre finalul săptămânii, atmosfera va fi tipică pentru începutul lunii noiembrie, cu cer închis și senzație de frig accentuat, mai ales dimineața și seara.

Luni, 3 noiembrie: Vreme frumoasă, cu soare și temperaturi plăcute în majoritatea localităților. Maximele ating 19–20 de grade Celsius în zonele joase și 13–16 grade la munte. Sunt posibile câteva ploi izolate în zonele montane.

Marți, 4 noiembrie: Re răcește brusc în tot județul. Maximele scad spre 12–14 grade Celsius și doar 6–9grade Celsius la munte. Sunt anunțate ploi slabe și burniță, mai ales dimineața.

Miercuri, 5 noiembrie: Zi senină, dar rece. Soare în aproape tot județul, dar maximele nu trec de 14 grade Celsius. Minimele coboară la valori de 0–2 grade în depresiunile Apusenilor.

Joi, 6 noiembrie: Continuă vremea frumoasă, cu cer predominant senin. Diminețile sunt reci, dar peste zi temperaturile urcă până la valori de 11 – 15 grade Celsius.

Vineri, 7 noiembrie: Soare și temperaturi ușor mai ridicate. Cer senin în cea mai mare parte a județului.

Sâmbătă, 8 noiembrie: Înnorări accentuate, mai ales în a doua parte a zilei. Posibile averse în zona montană. Maximele se mențin între 12 și 15 grade Celsius.

Duminică, 9 noiembrie: Final de săptămână mohorât. Cerul va fi acoperit de nori în tot județul. Temperaturi moderate: 12–13 grade Celsius în zonele joase și până la 9–10 grade la munte.

Vremea în Alba: Luni, 3 noiembrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; înnorare accentuată

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 rade Celsius; câteva averse scurte

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; înnorare accentuată

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Marți, 4 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai frig

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai frig

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 6 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai răcoare

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 13 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; mai răcoare

Vremea în Alba: Miercuri, 5 noiembrie

Alba Iulia: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 1 grad Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; însorit

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori sporadici, apoi soare

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; mai frig

Cugir: minime de 1 grad Celsius, maxime de 11 grade Celsius; predominant însorit

Vremea în Alba: Joi, 6 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 1 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; parțial însorit

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soarele răzbate dintre nori

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 0 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 0 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Vineri, 7 noiembrie

Alba Iulia: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; însorit

Oaşa: minime de 0 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; după un început de zi noros, revine soarele

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare

Zlatna: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; soare

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; soare

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 8 noiembrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 0 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori joși

Cugir: minime de 4 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Duminică, 9 noiembrie

Alba Iulia: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Sebeș: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 1 grad Celsius, maxime de 10 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; noros

Aiud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 3 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 2 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Câmpeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 3 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

