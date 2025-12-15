Bărbat din Alba, fost angajat la Kaufland, condamnat după ce a primit șpagă cu elicopterul de la un om de afaceri din Bihor

Un bărbat din Ocna Mureș, județul Alba, fost angajat al Kaufland Turda, a fost condamnat de magistrații Tribunalului Alba, pentru luare de mită. Mai exact acesta a primit șpagă de la un om de afaceri din Bihor pentru a accepta marfa chiar dacă aceasta era de o calitate mai slabă decât standardele minime.

Mai exact acesta a primit șpagă de la afeceristul Gal Dumitru, iar o parte din bani chiar au fost duși la Ocna Mureș de către afacerist cu elicopterul.

Spaga era luată pentru aacepta mai mulți paleți cu fructe de pădure chiar dacă fructele aveau unele probleme. Procurorii din Bihor au cercetat cauza și au găsit mai multe discuții care au atestat interacțiunea dintre cei doi.

În data de 11 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au admis acordul de recunoaștere al vinovăției dintre inculpat și procurorul de caz.

Pentru ce a fost trimis în judecată

Potrivit procurorilor, fapta a constat în aceea că inculpatul, angajat în fapt ca controlor calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unui retailer, în perioada 01.04.2024 – 07.10.2024, a primit atât prin transfer bancar, cât și în urma unor întâlniri personale, de la inculpatul G.D., administratorul furnizorului de fructe de pădure SC D din municipiul Beiuș, suma totală de 42.830 lei (două transferuri bancare și două remiteri personale), în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în atribuțiile sale de serviciu sau cu îndeplinirea unui act contrar acestora, respectiv acceptarea mărfii livrate de SC D la centrul logistic Turda al K Romania, indiferent dacă aceasta era conformă sau prezenta neconformități”, au notat procurorii din Bihor, într-un comunicat de presă.

Inculpatul din dosar a semnat un acord de recunoaștere al vinovăției pentru pedeapsa cu închisoarea de 1 an și 10 luni, cu suspendare.

De asemenea nu mai are dreptul de a lucra ca și controlul calitate legume fructe în cadrul Kaufland pe o durată de doi ani.

”În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile prezente și viitoare, precum și poprirea sumelor de bani deținute de inculpat, acesta transferând benevol suma de 42.830 lei în subcontul deschis la o unitate bancară”, au mai notat magistrații.

Pedeapsa primită

Fostul angajat al market-ului Kaufland și-a recunoscut fapta în fața procurorului de caz. Acesta a fost de acord să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției.

Drept urmare a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

