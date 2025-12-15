Connect with us

Eveniment

Bărbat din Alba, fost angajat la Kaufland, condamnat după ce a primit șpagă cu elicopterul de la un om de afaceri din Bihor

Publicat

acum O oră

Un bărbat din Ocna Mureș, județul Alba, fost angajat al Kaufland Turda, a fost condamnat de magistrații Tribunalului Alba, pentru luare de mită. Mai exact acesta a primit șpagă de la un om de afaceri din Bihor pentru a accepta marfa chiar dacă aceasta era de o calitate mai slabă decât standardele minime. 

Mai exact acesta a primit șpagă de la afeceristul Gal Dumitru, iar o parte din bani chiar au fost duși la Ocna Mureș de către afacerist cu elicopterul.

Spaga era luată pentru aacepta mai mulți paleți cu fructe de pădure chiar dacă fructele aveau unele probleme. Procurorii din Bihor au cercetat cauza și au găsit mai multe discuții care au atestat interacțiunea dintre cei doi.

În data de 11 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au admis acordul de recunoaștere al vinovăției dintre inculpat și procurorul de caz.

Pentru ce a fost trimis în judecată

Potrivit procurorilor, fapta a constat în aceea că inculpatul, angajat în fapt ca controlor calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unui retailer, în perioada 01.04.2024 – 07.10.2024, a primit atât prin transfer bancar, cât și în urma unor întâlniri personale, de la inculpatul G.D., administratorul furnizorului de fructe de pădure SC D din municipiul Beiuș, suma totală de 42.830 lei (două transferuri bancare și două remiteri personale), în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în atribuțiile sale de serviciu sau cu îndeplinirea unui act contrar acestora, respectiv acceptarea mărfii livrate de SC D la centrul logistic Turda al K Romania, indiferent dacă aceasta era conformă sau prezenta neconformități”, au notat procurorii din Bihor, într-un comunicat de presă.

Inculpatul din dosar a semnat un acord de recunoaștere al vinovăției pentru pedeapsa cu închisoarea de 1 an și 10 luni, cu suspendare.

De asemenea nu mai are dreptul de a lucra ca și controlul calitate legume fructe în cadrul Kaufland pe o durată de doi ani.

”În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile prezente și viitoare, precum și poprirea sumelor de bani deținute de inculpat, acesta transferând benevol suma de 42.830 lei în subcontul deschis la o unitate bancară”, au mai notat magistrații.

Pedeapsa primită

Fostul angajat al market-ului Kaufland și-a recunoscut fapta în fața procurorului de caz. Acesta a fost de acord să semneze un acord de recunoaștere al vinovăției.

Drept urmare a fost condamnat la pedeapsa de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 33 de minute

REVELION 2025-2026 la Alba Iulia: Spectacol de artificii în Piața Cetății, în noaptea dintre ani
Polițist pe șosea verificând permisul auto și documentele la mașină.
Blajacum 48 de minute

Polițiștii din Blaj și Jidvei, la vânătoare de vitezomani. Câți soferi au rămas fără permis
Evenimentacum O oră

Bărbat din Alba, fost angajat la Kaufland, condamnat după ce a primit șpagă cu elicopterul de la un om de afaceri din Bihor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 2 luni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum 4 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
Administrațieacum 22 de ore

Taxe în 2026: cât va costa schimbarea numelui sau certificatul de domiciliu. Tarife pentru acte eliberate de DPCEP Alba
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

zile libere 2025
Administrațieacum 4 ore

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în instituții publice din județ, în decembrie-ianuarie. Calendar și condiții
bani pensii
Economieacum 5 ore

AFIR: se pot depune cereri de finanțare pentru unități de procesare în domeniul agricol. Condiții și sume acordate
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 ore

Moțiunea de cenzură ”România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare”, dezbătută și votată luni în plenul Parlamentului
Evenimentacum 21 de ore

Fostul procuror general Augustin Lazăr, despre criza din sistemul de justiție. Ministerul Public trebuie să clarifice suspiciunile
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Sportivul Alexandru Dorobanțiu de la CS Unirea Alba Iulia, medalie de bronz la Campionatul Național de Box - Seniori
Evenimentacum o zi

VIDEO: Regal de kickbox la Alba Iulia. Trei sportivi din oraș au obținut victoria în ringul Cezar Fight. Lista rezultatelor
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

horoscop
Evenimentacum O oră

Horoscop săptămânal 15 - 21 decembrie 2025. Surprize plăcute pentru fiecare zodie
Actualitateacum 19 ore

Care este cel mai elegant oraș din Europa. Condițiile pe care le oferă
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 19 ore

Unul din zece români în vârstă de peste 55 de ani nu a fost folosit deloc internetul. Situația pe regiuni
Blajacum 5 zile

Eveniment dedicat roboticii, la Blaj. 12 echipe și peste 180 de participanți sunt așteptați la „Decode RA: RUBIX Version”
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 16 ore

Cât vor costa analizele la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia, în 2026. TARIFE pentru proceduri și servicii medicale
Actualitateacum o zi

De ce unele persoane se trezesc cu câteva minute înainte de a suna alarma. Explicațiile cercetătorilor
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Vacanța de Crăciun 2025, cea mai lungă vacanță din anul școlar. Când va începe și câte zile libere vor avea elevii și profesorii
Educațieacum 17 ore

Simulare Evaluare Națională 2026: când vor susține testările pentru examen elevii de clasa a VIII-a. Calendar și reguli
Mai mult din Educatie