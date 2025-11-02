Connect with us

Eveniment

Schimbare radicală a vremii în toată țara. Directorul ANM, Elena Mateescu: La altitudini mari va ninge

vremea în alba prognoza meteo

Publicat

acum O oră

Schimbare radicală a vremii în toată țara: Directorul ANM, Elena Mateescu, spune că începând de marți, un val de aer rece va pătrunde în România și vremea se va răci simțitor în toată țara.

De la temperaturi de peste 20 de grade vom ajunge la maxime de 9-16 grade, iar în zonele montane este posibil să avem parte de lapoviță și ninsoare.

Debutul săptămânii va fi caracterizat de o masă de aer mai rece, care își va face simțită prezența la început în jumătatea nordică a țării, acolo unde maximele, de pildă în Moldova, nu vor mai atinge valori decât până la 15°C, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 23°, chiar și în Capitală 19-20°, însă de marți vremea se va răci și în restul țării.

Vezi și: Vremea în luna noiembrie și de 1 Decembrie. Când scad temperaturile, zilele cu ploi și ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

”Prima zi a lunii noiembrie din această toamnă a adus un record, mai ales la stația Bărădia de Mureș, depășind recordul anterior.

Ziua de ieri a consemnat 25,1°C în termometre temperatură maximă, depășind recordul anterior de 24,8.

Și în această dimineață, la Oravița 17, 6°C, față de recordul anterior de 17,1, fiind cea mai ridicată temperatură minimă la această stație pentru o dimineață de 2 noiembrie de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră.

Duminică, o zi foarte călduroasă, deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm, posibil ecartul valorilor maxime între 15 până la 24° cu cele mai ridicate valori apropiate de pragul unei zile de vară, ținând cont că acesta este de 25°, în special în Banat și în Crișana.

Valorile care se vor consemna cu un ecart între 9 până la 16° se vor situa totuși ușor pe temperaturile specifice datei din calendar.

Este posibil să consemnăm la munte, la altitudini mai mari de 1.600 mm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și intensificări ale vântului, iar în zonele mai joase de relief, pe parcursul nopților și dimineților, ceața cu siguranță va putea fi prezentă”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 10 minute

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate
vremea în alba prognoza meteo
Evenimentacum O oră

Schimbare radicală a vremii în toată țara. Directorul ANM, Elena Mateescu: La altitudini mari va ninge
Actualitateacum 2 ore

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

VIDEO: Atacurile de urs în județul Alba. În câte cazuri au intervenit jandarmii și ce măsuri sunt avute în vedere
Administrațieacum 2 zile

Primăria Alba Iulia a semnat cu Grup Corint un contract de un milion de euro. Danil Sabău va amenaja o parte din Șanțurile Cetății
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 10 minute

Patronate: Zeci de mii de muncitori din construcții vor trebui dați afară dacă proiectele PNRR și „Anghel Saligny” rămân blocate
Actualitateacum 2 ore

Euribor a crescut pentru a treia oară în trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș rămâne la conducerea AUR Alba. A spus că s-a ales cu un dosar penal și familia i-a fost atacată
Evenimentacum 2 zile

VIDEO: Deputatul Matieș vrea în 2028 ca AUR să conducă CJ Alba, Primăriile Alba Iulia, Câmpeni și Blaj. Declarații la Alba Iulia
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 7 ore

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum 4 zile

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 2 ore

Orașul Novaci devine staţiune turistică de interes naţional. Zona Rânca, inclusă. HG adoptat
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 5 ore

Report URIAȘ la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 2 noiembrie
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o săptămână

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 23 de ore

Laureatul Nobel Richard Timothy Hunt merge la Cluj-Napoca. Prelegere specială la conferința „Smart Diaspora 2025”
Actualitateacum o zi

Antibiotic de 100 de ori mai eficient împotriva superbacteriilor, descoperit accidental
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

tabla clasa scoala
Actualitateacum o zi

Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026”
Educațieacum 3 zile

Elevii se întorc la cursuri, luni, 3 noiembrie, după vacanța de o săptămână. Când va fi următoarea perioadă cu zile libere
Mai mult din Educatie