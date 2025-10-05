Vremea în Alba săptămâna 6 – 12 octombrie: Vreme urâtă și mohorâtă, cu multe ploi. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 6 – 12 octombrie aduce în județul Alba o vreme capricioasă, cu zile mohorâte și multe ploi. Doar spre mijlocul săptămânii vremea își revine puțin, dar spre weekend temperaturile vor scădea din nou și revin ploile.

În prima parte a săptămânii, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi frecvente, menținând o atmosferă mohorâtă și răcoroasă. De miercuri, vremea se îmbunătățește puțin și vor fi perioade cu soare. Totuși, vremea frumoasă nu va ține mult, pentru că spre finalul săptămânii se anunță o nouă răcire și reapariția ploilor.

Rezumatul săptămânii 6-12 octombrie

LUNI și MARȚI: Ploile vor fi prezente în aproape tot județul, iar temperaturile maxime vor fi modeste — în jur de 10–11°C în zonele joase și 3–6°C în cele montane.

MIERCURI: Vremea se va încălzi vizibil. Maximele vor urca până la 15 – 16 grade Celsius în unele zone

JOI: Se mai încălzește puțin. Vor fi maxime de 17–18 grade Celsius, iar soarele își face simțită prezența.

VINERI, SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ: Cerul se va înnora din nou, iar temperaturile scad de la o zi la alta, așa încât maximele nu mai trec de 14–15 grade Celsius.

Vremea în Alba, în săptămâna 6 – 12 octombrie

Vremea în Alba: Luni, 6 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă

Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse scurte

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie

Vremea în Alba: Marți, 7 octombrie

Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse scurte

Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie și burniță

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie și burniță

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Miercuri, 8 octombrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai cald

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soarele iese puțin din nori

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; rămâne noros

Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai cald

Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros spre parțial senin

Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros spre parțial senin

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai cald

Vremea în Alba: Joi, 9 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare

Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Vineri, 10 octombrie

Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse

Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse scurte

Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse

Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit

Vremea în Alba: Sâmbătă, 11 octombrie

Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare

Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori joși

Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare

Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare

Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare

Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori joși

Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori joși

Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă

Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros

Vremea în Alba: Duminică, 12 octombrie

Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros

Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse, mai ales spre sfârșitul zilei

Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros

Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros

Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare printre nori înalți

Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros

Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros

sursa: accuweather.com

