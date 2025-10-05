Eveniment
Vremea în Alba săptămâna 6 – 12 octombrie: Vreme urâtă și mohorâtă, cu multe ploi. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba săptămâna 6 – 12 octombrie: Vreme urâtă și mohorâtă, cu multe ploi. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 6 – 12 octombrie aduce în județul Alba o vreme capricioasă, cu zile mohorâte și multe ploi. Doar spre mijlocul săptămânii vremea își revine puțin, dar spre weekend temperaturile vor scădea din nou și revin ploile.
În prima parte a săptămânii, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor fi frecvente, menținând o atmosferă mohorâtă și răcoroasă. De miercuri, vremea se îmbunătățește puțin și vor fi perioade cu soare. Totuși, vremea frumoasă nu va ține mult, pentru că spre finalul săptămânii se anunță o nouă răcire și reapariția ploilor.
Rezumatul săptămânii 6-12 octombrie
LUNI și MARȚI: Ploile vor fi prezente în aproape tot județul, iar temperaturile maxime vor fi modeste — în jur de 10–11°C în zonele joase și 3–6°C în cele montane.
MIERCURI: Vremea se va încălzi vizibil. Maximele vor urca până la 15 – 16 grade Celsius în unele zone
JOI: Se mai încălzește puțin. Vor fi maxime de 17–18 grade Celsius, iar soarele își face simțită prezența.
VINERI, SÂMBĂTĂ și DUMINICĂ: Cerul se va înnora din nou, iar temperaturile scad de la o zi la alta, așa încât maximele nu mai trec de 14–15 grade Celsius.
Vremea în Alba, în săptămâna 6 – 12 octombrie
Vremea în Alba: Luni, 6 octombrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă
Sebeș: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 3 grade Celsius; ploaie și burniță
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie scurtă
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; perioade de ploaie
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse
Arieşeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse scurte
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; perioade de ploaie
Vremea în Alba: Marți, 7 octombrie
Alba Iulia: minime de 9 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 6 grade Celsius; câteva averse
Oaşa: minime de 3 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; câteva averse scurte
Aiud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Blaj: minime de 8 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Ocna Mureş: minime de 8 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie și burniță
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; ploaie și burniță
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 7 grade Celsius; noros
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; câteva averse
Vremea în Alba: Miercuri, 8 octombrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai cald
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie și burniță ocazională
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 8 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soarele iese puțin din nori
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; rămâne noros
Zlatna: minime de 5 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; mai cald
Abrud: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros spre parțial senin
Câmpeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros spre parțial senin
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai cald
Vremea în Alba: Joi, 9 octombrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 5 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; predominant noros
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; înnorare accentuată
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; parțial însorit
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; nori și soare
Cugir: minime de 8 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Vineri, 10 octombrie
Alba Iulia: minime de 8 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Șugag: minime de 6 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse
Oaşa: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse scurte
Aiud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Blaj: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Ocna Mureş: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Abrud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Câmpeni: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Arieşeni: minime de 4 grade Celsius, maxime de 10 grade Celsius; câteva averse
Cugir: minime de 9 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; parțial însorit
Vremea în Alba: Sâmbătă, 11 octombrie
Alba Iulia: minime de 7 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Șugag: minime de 3 grade Celsius, maxime de 11 grade Celsius; nori și soare
Oaşa: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; nori joși
Aiud: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Blaj: minime de 6 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; nori și soare
Ocna Mureş: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; nori și soare
Zlatna: minime de 6 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori și soare
Abrud: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori joși
Câmpeni: minime de 5 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; nori joși
Arieşeni: minime de 3 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; ploaie scurtă
Cugir: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; predominant noros
Vremea în Alba: Duminică, 12 octombrie
Alba Iulia: minime de 5 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; predominant noros
Sebeș: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
Șugag: minime de 2 grade Celsius, maxime de 9 grade Celsius; câteva averse, mai ales spre sfârșitul zilei
Oaşa: minime de 1 grad Celsius, maxime de 7 grade Celsius; predominant noros
Aiud: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Blaj: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; noros
Ocna Mureş: minime de 4 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; soare printre nori înalți
Zlatna: minime de 4 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; noros
Abrud: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse
Câmpeni: minime de 2 grade Celsius, maxime de 13 grade Celsius; câteva averse
Arieşeni: minime de 1 grad Celsius, maxime de 8 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 6 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; noros
sursa: accuweather.com
