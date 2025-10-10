Connect with us

Vremea până în 10 noiembrie: diferențe mari de temperatură, perioade cu ploi. Prognoza meteo pe patru săptămâni

meteo vremea toamna septembrie Alba24

acum 2 ore

Vremea până în 10 noiembrie. Vor fi diferențe destul de mari de temperatură în următoarele săptămâni, de la o regiune la alta. Dacă în Transilvania maximele vor fi e 14-15 grade, în vest și sud acestea ajung la 17-19 grade. În Moldova, vor fi 11-14 grade.

Apoi condițiile meteo variază de la perioade mai răcoroase (19-21 octombrie), la cele neobișnuit de calde (22-23 octombrie). Se ajunge apoi din nou la valori sub 20 de grade, chiar apropiate de 10 grade.

În ultimele zile de octombrie și început de noiembrie se încălzește iar la 17-19 grade. Prima decadă a ultimei luni de toamnă va fi caracterizată prin aceleași variații mari de temperatură de la o zi la alta.

Perioade cu ploi sunt anunțate mai ales între 19 și 26 octombrie. În jurul datei de 24 octombrie vor fi și furtuni.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 10 noiembrie.

Vremea în săptămâna 13-19 octombrie

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Regimul pluviometric va fi local deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 20-26 octombrie

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor deficitare local, mai ales în nord-estul teritoriului.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 3-10 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specific pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

