Vremea până în 15 decembrie: anomalii de temperatură, perioade cu ploi și ninsori. Prognoza meteo pe patru săptămâni

Vremea până în 15 decembrie: urmează o perioadă cu temperaturi neobișnuite. Maximele vor ajunge până la 20 de grade săptămâna viitoare. Vor fi însă variații mari de la o zi la alta. La mijlocul săptămânii, vor fi 6-11 grade.

Anomaliile de temperatură, cu valori mai degrabă de primăvară târzie se vor resimți la începutul și sfârșitul săptămânii viitoare.

Ușor mai cald față de normalul perioadei va fi și în perioada 26-28 noiembrie.

Se răcește semnificativ apoi în 29-30 noiembrie (maxime de 1-6 grade).

De 1 decembrie însă sunt anunțate 6-9 grade. Din 5 decembrie, temperaturile scad la 3-6 grade. Mai frig va fi în nord, nord-est și la munte.

Minimele vor fi preponderent sub zero grade, după 28 noiembrie.

Vor fi perioade cu ploi în 18-23 noiembrie, cu probabilitate de ninsori la finalul acestui interval, dar și în jurul datei de 4 decembrie. în Transilvania, nord și la munte. Va mai ninge în nord și în zonele montane, în 9-15 decembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 15 decembrie.

Vremea în săptămâna 17-23 noiembrie

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. O abatere termică pozitivă ușor mai accentuată va fi în regiunile sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea vestică a teritoriului. În rest, va fi apropiat de cel normal pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 24-30 noiembrie

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sud-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și central. În rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

Vremea în săptămâna 1-7 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele specifice pentru acest interval, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile vestice și nordvestice. În rest, va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Vremea în săptămâna 8-12 decembrie

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

