Vremea până în 24 noiembrie: Temperaturi mai ridicate, care pot pune în pericol pomii. Ce reprezintă „confuzia ciclului vegetativ”

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal, ceea ce poate provoca un dezechilibru al ciclului biologic al plantelor, un fenomen periculos numit „confuzia ciclului vegetativ”.

În alți ani în care s-au înregistrat perioade neobișnuit de calde începutul iernii, numeroase specii de arbori au reînceput procesele de vegetație, dezvoltând muguri sau chiar frunziș în plin sezon rece. Această alternanță între episoade de încălzire și revenirea temperaturilor caracteristice iernii generează complicații serioase, iar în cazul în care avem parte de ninsori, arborii ar putea fi compromiși.

„Dezechilibrul ciclului biologic” reprezintă răspunsul vegetației la condiții climatice atipice pentru perioada respectivă a anului, precum episoade prelungite de temperaturi ridicate în cursul toamnei sau la începutul iernii. Această perturbare a ritmului natural de creștere și dezvoltare poate determina manifestări precum înflorirea arborilor fructiferi în luna noiembrie, simulând o falsă „primăvară” prematură.

În procesul de pregătire pentru anotimpul rece, plantele parcurg o etapă denumită „aclimatizare”, prin care își consolidează rezistența la frigul intens. Condițiile termice anormal de ridicate pot deranja acest mecanism de adaptare, făcând plantele mai vulnerabile i la eventualele fenomene de îngheț brusc.

Săptămâna 27 octombrie 2025 – 3 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 3 noiembrie – 10 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10 noiembrie – 17 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 17 noiembrie – 24 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

