Connect with us

Eveniment

Vremea până în 24 noiembrie: Temperaturi mai ridicate, care pot pune în pericol pomii. Ce reprezintă „confuzia ciclului vegetativ”

Publicat

acum 37 de secunde

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo actualizată pentru intervalul 27 octombrie – 24 noiembrie 2025. Meteorologii anunță o perioadă cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal, ceea ce poate provoca un dezechilibru al ciclului biologic al plantelor, un fenomen periculos numit „confuzia ciclului vegetativ”. 

În alți ani în care s-au înregistrat perioade neobișnuit de calde începutul iernii, numeroase specii de arbori au reînceput procesele de vegetație, dezvoltând muguri sau chiar frunziș în plin sezon rece. Această alternanță între episoade de încălzire și revenirea temperaturilor caracteristice iernii generează complicații serioase, iar în cazul în care avem parte de ninsori, arborii ar putea fi compromiși. 

„Dezechilibrul ciclului biologic” reprezintă răspunsul vegetației la condiții climatice atipice pentru perioada respectivă a anului, precum episoade prelungite de temperaturi ridicate în cursul toamnei sau la începutul iernii. Această perturbare a ritmului natural de creștere și dezvoltare poate determina manifestări precum înflorirea arborilor fructiferi în luna noiembrie, simulând o falsă „primăvară” prematură.

În procesul de pregătire pentru anotimpul rece, plantele parcurg o etapă denumită „aclimatizare”, prin care își consolidează rezistența la frigul intens. Condițiile termice anormal de ridicate pot deranja acest mecanism de adaptare, făcând plantele mai vulnerabile i la eventualele fenomene de îngheț brusc.

Săptămâna 27 octombrie 2025 – 3 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, posibil ușor mai coborâte în zonele montane.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, la munte precum și în regiunile sud-vestice și sud-estice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 3 noiembrie – 10 noiembrie 2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi decifitare în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

Săptămâna 10 noiembrie – 17 noiembrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 17 noiembrie – 24 noiembrie 2025

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 37 de secunde

Vremea până în 24 noiembrie: Temperaturi mai ridicate, care pot pune în pericol pomii. Ce reprezintă „confuzia ciclului vegetativ”
Economieacum 31 de minute

Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță
Evenimentacum 60 de minute

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

City Index 2025: Alba Iulia, locul 8 în țară la calitatea vieții și inovație urbană. Cel mai performant oraș sub 100.000 locuitori
Administrațieacum 14 ore

VIDEO Alba Iulia își va face propriul serviciu de transport local. Pleșa: Cu banii dați STP, puteam duce toți locuitorii cu taxiul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 31 de minute

Inspectorii ANPC aplicau amenzi dar nu le înregistrau și rămâneau neplătite. Acuzațiile ministrului Radu Miruță
Economieacum 15 ore

VIDEO Ambasadori din UE la Teiuș, la una dintre cele mai mari investiții în energie verde. Alternativa Europei pentru gazul rusesc
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 60 de minute

Comunicat: PSD Alba susține echipa lui Sorin Grindeanu pentru conducerea partidului, din care face parte și Victor Negrescu
Evenimentacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Majorarea salariului minim este o obligație legală, nu doar o decizie economică
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 ore

Din alb-violet în alb-negru: Albaiulianul Mircea Oprea, față în față cu trecutul la meciul dintre CSM Unirea și Poli Timisoara
cazonouri vechi vs cazinouri noi cazinou online
Sportacum 21 de ore

Ce aleg jucătorii? Cazinouri noi sau cazinouri de tradiție? (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

bal HCC poză grup
Evenimentacum 21 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24.ro
Economieacum 23 de ore

Cât costă să trăiești decent în România: Salariul minim nu mai acoperă nici jumătate din nevoile unei familii
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
WhatsApp
Evenimentacum 3 zile

WhatsApp introduce limită lunară pentru mesajele trimise. Unii utilizatori ar putea fi blocați. Măsuri anti-spam
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 18 ore

Nou Centru Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș. Investiție de 700 de milioane de lei, anunțată de ministrul Rogobete
Evenimentacum 2 zile

Butoane de panică pentru pacienți în toate spitalele publice sau private și camere video la ATI și UPU. Lege promulgată
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 14 ore

Școala Generală din Micești va fi reabilitată și extinsă. Contractul de finanțare a fost semnat. Ce prevede proiectul
Educațieacum 20 de ore

Rezultate remarcabile la Concursul de matematică „ArhimatematicuS” 2025, organizat de elevii Liceului Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie