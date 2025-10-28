Vremea până în 24 noiembrie: temperaturi neobișnuite, perioade cu ploi. Prognoza ANM actualizată, pe patru săptămâni

Vremea până în 24 noiembrie: Urmează o perioadă deosebit de caldă pentru final de octombrie și început de noiembrie. Temperaturile urcă până la 19-21 de grade.

După 10 noiembrie, vremea începe să se răcească treptat. În perioada 17-21 noiembrie, vor fi și maxime sub 10 grade Celsius.

În tot intervalul, minimele vor fi între 2 și 10 grade Celsius.

Sunt anunțate și perioade cu ploi: 4-7 noiembrie (mai puțin în sudul țării), 11-18 noiembrie și 20-23 noiembrie.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarele patru săptămâni, până în 24 noiembrie.

Vremea în săptămâna 27 octombrie – 2 noiembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, nord-vestice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și local în centrul și estul teritoriului, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Vremea în săptămâna 3-9 noiembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile vestice și nord-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare la nivelul întregii țări.

Vremea în săptămâna 10-16 noiembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în regiunile nord-estice, iar în rest va fi ușor deficitar.

Vremea în săptămâna 17-24 noiembrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specific pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

