Vremea se schimbă radical: ploile se opresc, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta. Cât de mult de încălzește

acum 8 secunde

După o zi de miercuri rece, vremea se schimbă radical. Ploile se opresc treptat, iar temperaturile încep să urce constant. La sfârșitul săptămânii sunt anunțate chiar 30 de grade Celsius.

În Alba Iulia, temperaturile urcă de la 22 de grade Celsius joi, la 27-29 de grade, în weekend.

Temperaturile minime vor varia între 8 și 11 grade Celsius.

Vremea va continua să fie caldă și săptămâna viitoare.

ANM: de joi, ploile vor fi tot mai puține

Temperatura maximă va fi, miercuri, cu 8-10 grade mai coborâtă în unele zone mai joase față de ziua precedentă, a precizat într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, Florinela Georgescu, director de prognoză ANM.

„Aceste zone sunt cele în care va ploua, plouă deja și va continua să plouă pe parcursul acestei zile, respectiv cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, mare parte a Munteniei, partea de est a Transilvaniei, zonele de deal și de munte. Posibil că în urma acestor ploi, pe arii restrânse cantitățile de apă să fie de 15-25 de litri pe metru pătrat. Foarte important este faptul că această schimbare a vremii este asociată și cu intensificările de vânt, pentru care au fost emise două atenționări Cod Galben”, a spus Florinela Georgescu, potrivit Mediafax.

Una dintre atenționări este valabilă pentru miercuri în județele Mehedinți și Dolj, unde vântul va putea depăși la rafală 50-70 km/h. Joi, intensificările se vor restrânge spre regiunile estice — Moldova, Dobrogea, partea de est a Munteniei — de asemenea, cu rafale de 50-70 km/h.

De joi, ploile vor fi tot mai puține, aproape vor lipsi în zilele viitoare, iar temperaturile vor crește de la o zi la alta.

Nu este exclus ca în ziua de duminică și poate primele zile ale săptămânii viitoare să fie înregistrate temperaturi de peste 30 de grade, cel puțin în jumătatea de sud a țării.

