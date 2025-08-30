Connect with us

Eveniment

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real

WhatsApp

Publicat

acum 22 de secunde

WhatsApp lucrează la o nouă funcţie care ar putea schimba modul în care utilizatorii se confruntă cu dezinformarea. Aplicația va introduce şi mesaje care se şterg automat după 1 oră sau 12 ore, opţiuni mai rapide decât cele disponibile acum.

WhatsApp testează butonul „Ask Meta AI”, care permite verificarea informaţiilor suspecte direct din chat, fără să părăsiţi aplicaţia, scrie Mediafax.

Funcţia a fost descoperită de site-ul specializat WaBetaInfo într-o actualizare Android recentă. Utilizatorii vor putea selecta „Ask Meta AI” din meniu, iar conţinutul va fi redirecţionat automat către chatbotul Meta pentru verificare. Utilizatorul va trebui să pună o întrebare specifică despre informaţia pe care doreşte să o verifice.

Deocamdată, funcţia este disponibilă doar pentru câţiva utilizatori în faza de testare, lansarea completă urmând să se facă treptat. Meta încearcă astfel să limiteze răspândirea dezinformării, care se propagă rapid prin mesajele în lanţ pe aplicaţiile de chat.

Există însă întrebări despre eficienţa sistemului, având în vedere că se bazează pe inteligenţa artificială care poate suferi de „halucinaţii” şi funcţionează fără supravegherea umană directă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

WhatsApp
Evenimentacum 22 de secunde

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum O oră

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Trei seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. PROGRAM
Blajacum O oră

Incendiu în comuna Cergău. Focul a cuprins mai mulți baloți. Intervin pompierii din Blaj și SVSU Cergău
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Administrațieacum 3 zile

Ministrul Dezvoltării anunță că 40.000 de bugetari vor fi concediați. Printre aceștia, consilieri ai aleșilor și polițiști locali
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

concediu, liber, vacanta, mare
Economieacum o zi

Sute de turiști riscă să nu fie primiți în hoteluri pentru care au plătit. Probleme financiare la un mare touroperator din România
Administrațieacum o zi

Pachetul 2 de măsuri fiscale: Ce reforme conțin cele șase ”minipachete” ale Guvernului Bolojan
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

VIDEO: Guvernul Bolojan a adoptat cinci măsuri din Pachetul 2. Pensiile pentru magistrați și alte modificări. Ce s-a amânat
bani pensii
Evenimentacum 4 zile

Interdicția de cumul al pensiei cu salariul pentru bugetari ar putea fi scoasă din Pachetul II de măsuri
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

Lucescu a anunțat LISTA JUCĂTORILOR pentru meciurile cu Canada și Cipru. Rațiu și Stanciu, oameni de bază în lot
Evenimentacum o zi

FOTO Medalii de argint și bronz pentru sportiva CS Unirea, Alexandra Cazacu, la Campionatul Mondial de Powerlifting din Costa Rica
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum O oră

12-14 septembrie: „Music Nights Festival”. Trei seri magice de muzică clasică, la Alba Iulia. PROGRAM
Actualitateacum 20 de ore

MESAJE de Sfântul Alexandru 2025: Idei de urări și felicitări pentru cei care își sărbătoresc ziua numelui pe 30 august
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Evenimentacum 22 de secunde

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum 2 zile

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Apel urgent la donare de sânge, în Alba: Stocuri insuficiente pentru grupele O pozitiv, O negativ și AB pozitiv
Evenimentacum o zi

Cazuri de infectare cu virusul West Nile în România. Un pacient de 58 de ani, în stare gravă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Carduri educaționale: Perioada pentru utilizarea acestora a fost extinsă. Anunțul ministerului
Educațieacum o zi

Daniel David: Măsurile fiscal-bugetare temporare trebuie ajustate odată cu revenirea țării din criza fiscală
Mai mult din Educatie