WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real

WhatsApp lucrează la o nouă funcţie care ar putea schimba modul în care utilizatorii se confruntă cu dezinformarea. Aplicația va introduce şi mesaje care se şterg automat după 1 oră sau 12 ore, opţiuni mai rapide decât cele disponibile acum.

WhatsApp testează butonul „Ask Meta AI”, care permite verificarea informaţiilor suspecte direct din chat, fără să părăsiţi aplicaţia, scrie Mediafax.

Funcţia a fost descoperită de site-ul specializat WaBetaInfo într-o actualizare Android recentă. Utilizatorii vor putea selecta „Ask Meta AI” din meniu, iar conţinutul va fi redirecţionat automat către chatbotul Meta pentru verificare. Utilizatorul va trebui să pună o întrebare specifică despre informaţia pe care doreşte să o verifice.

Deocamdată, funcţia este disponibilă doar pentru câţiva utilizatori în faza de testare, lansarea completă urmând să se facă treptat. Meta încearcă astfel să limiteze răspândirea dezinformării, care se propagă rapid prin mesajele în lanţ pe aplicaţiile de chat.

Există însă întrebări despre eficienţa sistemului, având în vedere că se bazează pe inteligenţa artificială care poate suferi de „halucinaţii” şi funcţionează fără supravegherea umană directă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News