Wizz Air lansează 9 curse noi de pe aeroportul din Târgu Mureș, odată cu redeschiderea bazei din această locație

Wizz Air lansează 9 curse noi de pe Aeroportul Internațional ”Transilvania” Târgu Mureș. Baza în această locație va fi redeschisă de compania aeriană. Va fi alocată încă o aeronavă, în iarnă.

Noile curse vor fi operate începând de la sfârșitul lunii martie 2026. Este vorba despre destinațiile: Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franța), Dortmund și Memmingen (Germania), Milano Bergamo și Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveția), precum și Londra Luton (Marea Britanie). La acestea se adaugă ruta deja existentă către Budapesta.

”În scurt timp, de pe aeroportul Transilvania putem zbura către 10 destinații în 8 țări. De acasă putem ajunge rapid și direct în marile orașe ale Europei (…).

Această zi este deosebit de importantă pentru Consiliul Județean Mureș și pentru Aeroportul Târgu Mureș, deoarece astăzi nu doar că se lansează noi curse, dar începe și o nouă etapă în istoria aeroportului. De acasă, la prețuri accesibile, putem zbura către marile orașe ale Europei (…). Este incontestabil faptul că aeroportul are un rol cheie în dezvoltarea economică a județului Mureș, atrage investiții noi, creează locuri de muncă și contribuie la o calitate a vieții mai bună pentru locuitorii din regiune. Tocmai de aceea, operarea, întreținerea și dezvoltarea continuă reprezintă o provocare uriașă”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, potrivit Agerpres.

Lucrări de modernizare la Aeroportul Târgu Mureș

Președintele CJ Mureș a arătat că după finalizarea lucrărilor de modernizare a pistei a fost obținută noua licență europeană de operare și că, în ciuda declinului grav generat de pandemie, au fost continuate lucrările de dezvoltare a aeroportului pentru a a-l aduce la standarde europene, iar terminalul de pasageri a fost extins la o capacitate de 1.500 de pasageri simultan.

”Am extins platforma de parcare a aeronavelor, suprafața minimă acum este de 8.300 de metri pătrați. Însă putem să spunem că dezvoltările nu se pot opri și nu se opresc aici și nu se vor opri niciodată. Se lucrează la extinderea rețelei electrice, proiectul pentru realizarea unui parc fotovoltaic se află în etapa premergătoare semnării contractului, nu am renunțat la realizarea centrului Cargo (…). Toate aceste eforturi sunt necesare și indispensabile pentru a crea condiții adecvate atât pentru pasageri, cât și pentru companiile aeriene”, a arătat Peter Ferenc.

Anunțul Wizz Air

Directorul Departamentului de Comunicare al companiei Wizz Air, András Radó, a anunțat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că această companie își va redeschide baza din Târgu Mureș și că, odată cu alocarea a încă unei aeronave în iarnă, compania va opera un total de 39 de aeronave în România.

”Redeschiderea bazei noastre din Târgu Mureș este un moment de mândrie pentru Wizz Air, dat fiind că acesta a fost primul aeroport din România de pe care am operat, în 2006. Aproape două decenii mai târziu, revenim cu un angajament reînnoit, alocând o aeronavă modernă Airbus A320neo, lansând nouă rute noi și oferind în total 10 conexiuni. România rămâne o piață-cheie pentru noi, cu 43 de aeronave anunțate pentru operare în țară și o rețea în continuă dezvoltare. Investițiile locale constante reflectă angajamentul nostru de a oferi opțiuni de călătorie mai accesibile și fiabile, consolidând totodată conectivitatea regiunii”, a afirmat András Radó.

Directorul Aeroportului Internațional ‘Transilvania’ Târgu Mureș, Peti András, a precizat că staționarea unei aeronave de bază impune cele mai înalte standarde profesionale și de siguranță, dar că instituția s-a pregătit, atât din perspectiva personalului, cât și prin modernizări tehnologice și consolidarea sistemelor de securitate.

