WizzAir suspendă zborurile pe ruta Sibiu-Viena, din octombrie. Ce opțiuni au pasagerii

Compania aeriană Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Sibiu – Viena începând cu data de 24 octombrie 2025. Măsura vine ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din capitala Austriei.

Potrivit sursei citate, ”compania aeriană confirmă că ruta dintre Sibiu și Viena va fi operată doar până la data de 24 octombrie, în contextul procesului treptat de închidere a bazei din Viena, venit în urma unei evaluări strategice a operațiunilor și alocării aeronavelor din flotă”, notează Agerpres.

În ceea ce privește ruta Viena – Cluj-Napoca (Aeroportul ”Avram Iancu”), ultimul zbor este programat în 11 ianuarie 2026, potrivit boardingpass.ro.

Ruta Viena-Suceava va mai fi disponibilă până în primăvara anului viitor, mai scrie sursa citată.

Decizia WizzAir

În urmă cu aproape o lună, în 10 septembrie, Wizz Air anunța printr-un comunicat de presă emis de la Viena, că ”își suspendă operațiunile de la baza din Viena și pasagerii din Austria vor putea continua să se bucure de tarifele și serviciile Wizz Air din Bratislava și Budapesta”.

”Recent am sărbătorit șapte ani de operațiuni în Viena, perioadă în care Wizz Air a rămas fidelă angajamentului său de a oferi pasagerilor austrieci opțiuni de călătorie convenabile și accesibile. Din păcate, costurile aeroportuare, taxele și serviciile de handling au crescut semnificativ de la lansarea bazei, ceea ce a făcut ca menținerea operațiunilor să nu mai fie fiabilă.

A fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja competitivitatea pe termen lung a companiei. Îi vom sprijini pe colegii noștri din Viena, oferindu-le oportunități profesionale în cadrul rețelei noastre în continuă expansiune. Suntem recunoscători pentru dedicarea lor și le mulțumim pasagerilor pentru înțelegere. Conduși de inițiativa Customer First Compass, vom continua să ne asigurăm că toate deciziile noastre au clienții și angajații în centrul rețelei aflate în creștere a Wizz Air”, a explicat Mauro Peneda, Managing Director Wizz Air Malta, în comunicatul de presă.

Curse din Sibiu spre Viena cu Austrian Airlines

Directorul general al Aeroportului Internațional din Sibiu, Marius Ioan Gîrdea, a declarat pentru Agerpres că aeroportului sibian nu va fi afectat de decizia Wizz Air de a suspenda cursa Sibiu – Viena, pentru că pasagerii pot zbura cu compania Austrian Airlines de la Sibiu la Viena.

”Aeroportul din Sibiu nu este afectat din următorul motiv: Aeroportul Sibiu este conectat cu Aeroportul Viena prin zborurile efectuate de către Austrian Airlines, drept urmare conexiunea între Sibiu și Viena rămâne, chiar dacă Wizz Air-ul, datorită deciziei de a se retrage de pe Aeroportul Viena, închide conexiunea operată de către ei”, a spus Gîrdea.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News