Connect with us

Eveniment

WizzAir suspendă zborurile pe ruta Sibiu-Viena, din octombrie. Ce opțiuni au pasagerii

Publicat

acum 2 ore

Compania aeriană Wizz Air va suspenda zborurile pe ruta Sibiu – Viena începând cu data de 24 octombrie 2025. Măsura vine ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din capitala Austriei.

Potrivit sursei citate, ”compania aeriană confirmă că ruta dintre Sibiu și Viena va fi operată doar până la data de 24 octombrie, în contextul procesului treptat de închidere a bazei din Viena, venit în urma unei evaluări strategice a operațiunilor și alocării aeronavelor din flotă”, notează Agerpres.

În ceea ce privește ruta Viena – Cluj-Napoca (Aeroportul ”Avram Iancu”), ultimul zbor este programat în 11 ianuarie 2026, potrivit boardingpass.ro.

Ruta Viena-Suceava va mai fi disponibilă până în primăvara anului viitor, mai scrie sursa citată.

Decizia WizzAir

În urmă cu aproape o lună, în 10 septembrie, Wizz Air anunța printr-un comunicat de presă emis de la Viena, că ”își suspendă operațiunile de la baza din Viena și pasagerii din Austria vor putea continua să se bucure de tarifele și serviciile Wizz Air din Bratislava și Budapesta”.

”Recent am sărbătorit șapte ani de operațiuni în Viena, perioadă în care Wizz Air a rămas fidelă angajamentului său de a oferi pasagerilor austrieci opțiuni de călătorie convenabile și accesibile. Din păcate, costurile aeroportuare, taxele și serviciile de handling au crescut semnificativ de la lansarea bazei, ceea ce a făcut ca menținerea operațiunilor să nu mai fie fiabilă.

A fost o decizie dificilă, dar necesară pentru a proteja competitivitatea pe termen lung a companiei. Îi vom sprijini pe colegii noștri din Viena, oferindu-le oportunități profesionale în cadrul rețelei noastre în continuă expansiune. Suntem recunoscători pentru dedicarea lor și le mulțumim pasagerilor pentru înțelegere. Conduși de inițiativa Customer First Compass, vom continua să ne asigurăm că toate deciziile noastre au clienții și angajații în centrul rețelei aflate în creștere a Wizz Air”, a explicat Mauro Peneda, Managing Director Wizz Air Malta, în comunicatul de presă.

Curse din Sibiu spre Viena cu Austrian Airlines

Directorul general al Aeroportului Internațional din Sibiu, Marius Ioan Gîrdea, a declarat pentru Agerpres că aeroportului sibian nu va fi afectat de decizia Wizz Air de a suspenda cursa Sibiu – Viena, pentru că pasagerii pot zbura cu compania Austrian Airlines de la Sibiu la Viena.

”Aeroportul din Sibiu nu este afectat din următorul motiv: Aeroportul Sibiu este conectat cu Aeroportul Viena prin zborurile efectuate de către Austrian Airlines, drept urmare conexiunea între Sibiu și Viena rămâne, chiar dacă Wizz Air-ul, datorită deciziei de a se retrage de pe Aeroportul Viena, închide conexiunea operată de către ei”, a spus Gîrdea.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 4 minute

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum 34 de minute

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Actualitateacum O oră

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Campanie gratuită de colectare a deșeurilor voluminoase și textile menajere la Alba Iulia și împrejurimi. Program pe cartiere
Regula fermoarului
Administrațieacum 6 ore

Un consilier PSD propune o taxă de 3,5 euro pe zi, pentru fiecare autoturism care NU este înmatriculat în orașul său
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum O oră

Ministrul Bogdan Ivan: Există un risc de blackout în situația în care nu vom avea producție de energie pe piața de echilibrare
Economieacum 3 ore

Supermarketurile ar putea fi obligate să vândă mai puține produse din marca proprie. Propunere AUR, la Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 ore

Marcel Ciolacu: Nu s-a făcut nici o reformă, creșterea TVA a fost o greșeală fantastică, România riscă să intre în criză
Evenimentacum 2 zile

Florin Roman: aviz favorabil la comisie pe ”Legea PNRR”. Cum ar putea continua investițiile pentru care nu sunt începute lucrările
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 11 ore

David Aurelian, campionul la box la cadeți din Alba Iulia, se antrenează cu lotul României pentru campionatul european
Evenimentacum 13 ore

CS Unirea, o medalie de aur și două de argint la Campionatul Național de Orientare pe timp de Noapte. Ionuț Zincă, din nou campion
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 4 minute

Târg de carte pentru copii la Palatul Principilor din Alba Iulia. De la ateliere interactive la expoziții și concurs de Kendama
m
Evenimentacum 34 de minute

Un obiect de mobilier tradițional săsesc, Almereien-ul: Exponatul lunii octombrie la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia.
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Modificare la legea achizițiilor publice
Actualitateacum 12 ore

Google te plătește dacă descoperi erori în produsele sale AI. Recompense financiare de până la 30.000 de dolari
Evenimentacum o zi

Avertismentul Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook s-au mutat și pe YouTube și Google. Recomandări pentru cetățeni
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 9 ore

Rezidențiat 2025: proba scrisă, în 16 noiembrie. Înscrieri, locuri și posturi în Alba și în țară, reguli pentru candidați
dr. holhos
Evenimentacum 14 ore

Comunicat: Ochelari, lentile de contact sau operație cu laser? Cele mai potrivite soluții pentru o vedere bună
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 ore

Simfonia compusă de un pianist, elev al Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, va fi cântată de o orchestră din Cluj
Educațieacum 7 ore

18 octombrie: Micuții matematicieni, așteptați la Concursul de matematică „ArhimatematicuS”, la Colegiul Militar din Alba Iulia
Mai mult din Educatie