Zeci de firme și PFA amendate de Poliția Alba într-o acțiune derulată în cooperare cu inspectorii Antifraudă, la Aiud

Zeci de firme și PFA din Aiud au fost amendate de Poliția Alba, în urma unei acțiuni de control privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și transportul de bunuri. În cazul unei dintre acestea a fost dispusă suspendarea activității.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 6 august, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au organizat o acțiune, în Aiud, împreună cu polițiștii din municipiu, pentru identificarea și tragerea la răspundere a agenților economici care încalcă prevederile legale.

Verificările au vizat obligația firmelor de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. De asemenea, polițiștii au acționat pe linia prevenirii și combaterii evaziunii fiscale și în materia transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

În cadrul acțiunii, au fost verificați 30 de agenți economici, fiind aplicate 7 abateri contravenționale, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 30.000 lei.

În cazul unui operator economic, a fost dispusă drept măsură complementară suspendarea activității, până la remedierea deficiențelor constatate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 7 Sibiu.

Potrivit unor surse, operatorul economic cu activitatea suspendată este PFA în domeniul comerțului de flori.

