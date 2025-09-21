Zeci de incidente sesizate în incinta școlilor sau în apropierea acestora. Ce măsuri iau polițiștii

Peste 40 de evenimente au fost sesizate, în perioada 12-18 septembrie, în incinta școlilor sau în apropierea acestora. Poliiștii au acționat cu măsuri de ordine și siguranță publică.

Potrivit Poliției Române, în ultimele șapte zile, au fost înregistrate 33 de astfel de evenimente.

Măsuri luate de polițiști

Polițiștii au acționat în dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice, prin includerea unităților de învățământ preuniversitar în itinerariile de patrulare, în special pe timpul venirii și plecării elevilor la/ de la cursuri.

Totodată, au fost derulate 551 de activități în cadrul tuturor programelor/ proiectelor/ campaniilor, în unitățile de învățământ preuniversitar, la care au participat 13.684 de beneficiari.

Dintre acestea, la 250 de activități au fost abordate tematici pentru prevenirea infracțiunilor comise cu violență, având ca scop creșterea gradului de conștientizare a efectelor negative ale fenomenelor de tip bullying și de violență școlară.

De asemenea, pentru conștientizarea riscurilor, vulnerabilităților și a consecințelor în ceea ce privește consumul și traficul ilicit de droguri/ substanțe interzise, au fost derulate 79 de activități.

Campanie de conștientizare

Au fost organizate și desfășurate 131 de activități pentru verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare, la nivelul trecerilor pentru pietoni, din zonă adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

De asemenea, Poliția continuă Campania națională ”Tăcerea e tot violență. Vocea ta e soluția”, și în anul școlar 2025-2026. A fost demarat Proiectul ”Scoate violența școlară din anonimat!”, în parteneriat cu CNP – Corpul Național al Polițiștilor.

Proiectul se derulează la nivel național și are ca scop creșterea gradului de conștientizare de părinți, cadre didactice, elevi, precum și la nivel de societate, cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim de siguranță în mediul școlar, prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și/ sau infracționalității în mediul școlar.

