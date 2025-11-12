Zeci de intervenții ISU Alba în cazuri de incendii. Bunuri distruse de flăcări. Atenționările salvatorilor

Zeci de intervenții ISU Alba în cazuri de incendii. Echipajele de pompieri au acționat, în octombrie, pentru stingerea a peste 30 de incendii. Au reușit să salveze bunuri în valoare de 3,05 milioane lei, însă alte bunuri au fost distruse de flăcări. Salvatorii atenționează privind reguli de respectat pentru prevenirea acestor evenimente.

Potrivit raportului prezentat miercuri de ISU Alba, în luna octombrie pompierii au participat la 93 de misiuni și acțiuni de intervenție (față de 110 intervenții în anul 2024).

Dintre acestea, 21 au fost cazuri de incendii (13 incendii în anul 2024) și 11 incendii de vegetație uscată/păduri/fond forestier (17 în anul 2024).

Valoarea bunurilor distruse de incendii în aceeași perioadă a fost de aproximativ 192.500 lei. Intervențiile la incendii au condus la salvarea de bunuri estimate la o valoare de peste 3,05 milioane lei, demonstrând eficiența intervențiilor în limitarea pagubelor materiale.

Atenționările salvatorilor

Având în vedere că în sezonul rece se utilizează mijloacele de încălzire foarte mult, pentru a evita evenimentele tragice ce pot apărea, ISU Alba face apel la respectarea unor reguli de prevenire și apărare împotriva incendiilor:

curățați coșul de fum, cel puțin o dată pe an

nu supraîncălziți soba

nu utilizaţi aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii

montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil a mijlocului de încălzire, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 metri

nu puneți haine la uscat pe sobe sau în imediata lor apropiere

nu lăsați sobele și alte mijloace de încălzire nesupravegheate pe timpul funcţionării

este obligatorie supravegherea copiilor, fiind interzisă blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite şi/sau aparate electrice aflate în funcţiune

nu transvazaţi gazul din butelie în orice alte recipiente şi nu folosiţi butelii improvizate

Potrivit datelor detinute de IGSU, 14% din incendiile de locuinţă, înregistrate anul trecut, au fost cauzate de mijloace de încălzire defecte sau improvizate.

Alte misiuni ISU Alba

Alte misiuni au fost pentru:

asistență persoane (13)

inundații și fenomene meteo periculoase (1)

salvări de animale (4)

alte situații (43).

Pe parcursul acestor acestei luni, pompierii militari au salvat 2 persoane în cadrul diverselor misiuni și acțiuni de intervenție.

Peste 700 de intervenții SMURD

În contextul accidentelor rutiere, s-au înregistrat 11 de persoane rănite. Nu au fost accidente mortale.

Echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în 760 situații (652 solicitări în anul 2024), fiind asistate medical 776 persoane (651 persoane asistate medical în anul 2024). Numărul intervențiilor a crescut față de anul trecut (cu 108).

Noi ambulanțe pentru echipajele SMURD și SAJ

Noi ambulanțe au fost allocate atât pentru echipajele SMURD cât și pentru Serviciul de Ambulanță. Aceste autospeciale fac parte din lotul de 1200 de ambulanțe ( 1000 de tip B și 200 ambulanțe de tip C) achiziționate odată cu revizuirea PNRR în acest an. Inițial au fost doar aproximativ 600 de ambulanțe finanțate prin Programul de Dezvoltare Durabilă.

Această tehnică de intervenție nouă este esențială pentru asigurarea acordării primului ajutor medical în condiții cât mai optime. Ambulanțele recepționate au toate sistem de tracțiune 4×4, sunt îmbunătățite față de modelele anterioare atât din punct de vedere al spațiului interior cât și al aparaturilor medicale de ultimă generație avute în dotare.

