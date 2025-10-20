Zeci de trenuri anulate sau suspendate, din octombrie, din cauza unor datorii CFR Călători către CFR SA. LISTA și calendar

Zeci de trenuri vor fi anulate sau suspendate, din octombrie, au anunțat companiile CFR SA și CFR Călători.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA, în calitate de manager al infrastructurii feroviare naționale, a anunțat, luni, că de marți, 21 octombrie, ora 00.01 se suspendă circulația mai multor trenuri operate de SNTFC CFR Călători SA.

Compania precizează că motivul este neachitarea la termen a sumelor restante aferente achitării Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), conform obligațiilor contractuale.

Sumele restante aferente achitării T.U.I.-ului se ridică la 100.203.237,65 lei, potrivit CFR SA.

La rândul său, CFR Călători SA a anunțat suspendarea sau anularea trenurilor, ”ca urmare a notificării primite din partea managerului infrastructurii feroviare CNCF CFR SA”.

”CFR SA este singurul decident care poate impune o astfel de măsură. Suspendarea sau introducerea în circulație a oricărui tren se stabilește de către CFR SA.

CFR Călători face eforturi pentru menținerea în circulație a trenurilor ce sunt prevăzute în Mersul Trenurilor.

Menţionăm că adaptarea circulației trenurilor este făcută în așa fel încât să aibă un impact redus asupra publicului și a pieței”, anunță CFR Călători.

Trenuri anulate. Precizările CFR Călători

Potrivit CFR Călători, ”pe fondul impunerii de către CFR SA a suspendării circulației unor trenuri,

pentru asigurarea conformității cu prevederile Codului Muncii și a reglementărilor instrucționale: asigurarea odihnei personalului de tren, repaus între două comenzi succesive, serviciul maxim admis dar și imposibilitatea asigurării furnizării materialului rulant în diferite locații feroviare (ca urmare a restricțiilor de introducere în circulație de noi trenuri impuse de CFR SA) și a reviziilor tehnice” vor fi anulate următoarele trenuri:

Tren anulat din 20 octombrie

trenul R 2447 în relația Târgu Mureș – Teiuș

Trenuri anulate din 21 octombrie

trenul R 5031 în relația București Nord – Ploiești Sud

trenul R 8002 în relația Fetești – București Obor

trenul R 8006 în relația Constanța – București Obor

trenul R 2571 în relația Sibiu – Mediaș

trenul R 2566 în relația Mediaș – Sibiu

trenul R 2565 în relația Sibiu – Copșa Mică

trenul R 3530 în relația Sighișoara – Beia

trenul R 3542 în relația Sighișoara – Odorhei

trenul R 13544 în relația Sighișoara – Odorhei

trenul R 3541 în relația Odorhei – Cristur

trenul R 3544 în relația Cristur – Odorhei

trenul R 3543 în relația Odorhei – Sighișoara

trenul R 3546 în relația Sighișoara – Odorhei

trenul R 3545 în relația Odorhei – Cristur

trenul R 3548 în relația Cristur – Odorhei

trenul R 3547 în relația Odorhei – Sighișoara

trenul R 2567 în relația Sibiu – Sighișoara

trenul R 4334 în relația Halmeu – Satu Mare

trenul R 4337 în relația Satu Mare – Halmeu

trenul R 4341 în relația Oradea – Valea lui Mihai

trenul R 3123 în relația Arad – Brad

trenul R 3125 în relația Arad – Gurahonț

Trenuri anulate din 22 octombrie

trenul R 4340 în relația Valea lui Mihai – Oradea

trenul R 3122 în relația Gurahonț – Arad

trenul R 3124 în relația Brad – Arad

Trenuri anulate din 25 octombrie

trenul R 2572 în relația Sighișoara – Sibiu

trenul R 2569 în relația Sibiu –Mediaș, doar în zilele de sâmbătă

trenul R 5433 Bacău – Suceava Nord va fi anulat pe distanța Pașcani – Suceava Nord

Trenuri suspendate din 21 octombrie

trenurile R 5431 și R 5432 în relația Bacău – Suceava Nord și retur

trenurile R 5539 și R 5540 în relația Pașcani – Suceava Nord și retur

trenurile R 5568 și R 5570 în relația Botoșani – Suceava Nord și retur

trenul R 8003 în relația București Obor – Fetești

trenul R 8005 în relația București Obor – Constanța

trenurile R 5106 și R 5107 în relația Mărășești – Buzău și retur

trenurile R 5071 și R 5072 în relația Brazi – Buzău și retur

trenul R 3030 în relația Brașov – București Nord

trenul R 3029 în relația București Basarab – Brașov

trenurile Regio 3115, 3116, 3117 și 3118 în relația Timișoara Nord – Oradea și retur

trenurile R 3126 și R 3129 în relația Gurahonț – Arad și retur

trenurile R 3127 și R 3128 în relația Arad – Brad și retur

trenurile R 4105 și R 4106 în relația Bistrița Nord – Cluj Napoca și retur

trenurile R 5002 și R 5003 în relația Buzău – București Nord și retur

trenurile R 5016 și 5017 în relația Buzău – București Nord și retur

trenurile R 4331 și R 4338 în relația Oradea – Halmeu și retur

trenul R 4332 în relația Satu Mare – Oradea

trenurile Regio 4401, 4402, 4405 și 4406 în relația Satu Mare – Halmeu și retur

trenul R 4502 în relația Siculeni – Brașov

trenurile R 4533 și R 4536 în relația Târgu Mureș – Războieni și retur

și retur trenurile R 2441 și R 2443 în relația Târgu Mureș – Sibiu și retur.

trenurile R 2445 și R 2447 în relația Teiuș – Târgu Mureș și retur.

– Târgu Mureș și retur. trenurile R 2560 și R 2561 în relația Mediaș – Sibiu și retur

trenul R 2563 în relația Sibiu – Sighișoara

trenul R 2564 în relația Beia Hm – Sibiu

trenurile R 2567 și R 2568 în relația Sibiu – Sighișoara și retur

Trenuri suspendate din 25 octombrie

trenurile R 7035 și R 7038 în relația București Nord – Urziceni și retur

Trenuri suspendate din 7 noiembrie

trenurile IR 1634 și IR 1633 Brașov – București Nord și retur

trenurile IR 1661 și 1662 București Nord – Iași și retur

trenurile IR 1571 și IR 1574 București Nord – Galați și retur

trenurile IR 1599 și IR 1590 București Nord – Drobeta Turnu Severin și retur

trenul IR 1531 Timișoara Nord – Baia Mare

trenurile IR 1537 și IR 1539 Timișoara Nord – Oradea și retur

trenurile IR 1743 și IR 1744 Arad – Oradea și retur

trenurile IR 1745 și IR 1746 Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur

trenul IR 1532 Satu Mare – Timișoara Nord

trenul IR 1533 Timișoara Nord – Satu Mare

trenurile IR 1537 și IR 1539 Timișoara Nord – Oradea și retur

trenurile IR 1743 și IR 1744 Arad – Oradea și retur

trenurile IR 1745 și IR 1746 Târgu Mureș – Cluj Napoca și retur

Tren suspendat din 8 noiembrie

trenul IR 1530 Baia Mare – Timișoara Nord

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News