Zeci de trenuri Regio și InterRegio ar urma să fie suspendate din cauza datoriilor CFR Călători. De când ar putea fi oprite

acum 56 de minute

Zeci de trenuri Regio și InterRegio ar urma să fie suspendate. Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a trimis o notificare în care a informat CFR Călători că va suspenda circulația trenurilor din cauza neplății tarifului de utilizare a infrastructurii (TUI) .

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) a informat că, în prezent, valoarea restanțelor se ridică la 79.914.237,65 lei. Achitarea sumelor restante trebuie făcută până la data de 20 octombrie, potrivit Antena 3 CNN.

De asemenea, nerespectarea convenției de eșalonare a afectat plăţile salariilor personalului CFR SA.

De când ar urma să fie oprită circulația

Așadar, circulaţia trenurile Regio ar urma să fie suspendată din 21 octombrie, iar cea a trenurilor InterRegio, din 7 noiembrie. Este vorba despre un total de aproximativ 70 de trenuri regio și interregio.

Totodată, au fost impuse anumite restricții privind programarea trenurilor suplimentare, până la achitarea datoriilor restante.

În notificarea trimisă către directorul general CFR Călători, Traian Preoteasa, s-au menționat următoarele:

„În conformitate cu prevederile art. 23 (1^6) din OG. nr. 12/1988, CFR suspendă temporar serviciul de acces pe infrastructura feroviară penru operatorii de transport feroviar (OTF) care depăşesc termenele de plată prevăzute în contractele de acces încheiate de aceştia cu CFR până la achitarea tarifelor aferente.

Întrucât în urma adresei anterioase transmisă de CFR în fata de 15.09.2025, în continuare, CFR Călători nu a achitat facturile TUI scandente, vă notificăm că, în conformitate cu prevederile de mai sus, precum şi cu prevederile art. 5.3.1. din contractul de acces nr. 199/13.12.2024, încheiat între CFR şi SNTFC CFR Călători, începând cu data de 21.10.2025, ora 00:01, se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 1 (trenuri Regio), iar începând cu data de 07.11.2025 se suspendă trasele trenurilor aparţinând CFR Călători prezentate în Anexa 2 (trenuri InterRegio) până la achitarea datoriilor restante, care să permită funcţionarea CFR din punct de vedere financiar, în primul rând prin plata la timp a salariilor personalului CFR SA”.

  1. Petru

    vineri, 17.10.2025 at 12:03

    Foarte bine. Să demonteze calea ferată și găriile. La asta sunt buni.

