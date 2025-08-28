Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, folk, after party și artificii. PROGRAM

Zilele Orașului Teiuș au loc la sfârșitul lunii august și oferă posibilitatea locuitorilor din oraș și vizitatorilor să ia parte la un program variat.

Vor fi organizate competiții sportive, o premiere a elevilor cu rezultate deosebite, concerte, un after party și un foc de artificii.

Vineri, 29 august, este o zi dedicată folkului.

Concert Folk – In memoriam Adi Mitescu

29 august 2025, ora 19:00, Parcul Feroviar, Teiuș

Organizatori: Primăria și Consiliul Local Teiuș

Invitați speciali:

Red Ravine Acustic

Cristian Buică

Alexandra Păunescu-Șerban

Daniel Șerban

Ana-Maria Păunescu

În deschidere:

Neluțu Morar & George Handru

Daniel Oprița & Puiu Bretoiu

Felicia Pop

Lansare de carte:

„Refrentul albastrilor melancolii”

Autor: Vasile Botezatu

After Party – Bizar Cafe

Intrare la aceste evenimente este liberă.

Zilele Orașului Teiuș: 30 august

Toată lumea este așteptată în data de 30 august, în Parcul Feroviar Teiuș, unde Andreea Bogdan va prezenta un spectacol la care participă Ansamblul ”Dor Teiușan”, Ansamblul ”Junii Târnavei”, Clubul Sportiv ”Top Dance 2007”, dar și Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova.

Seara va fi organizat un after party (Bizar Cafe) și un spectaculos foc de artificii.

Tot în data de 30 august are loc Cupa „Zilele Orașului Teiuș” la Șah Rapid.

Evenimentul este găzduit de Casa de Cultură Teiuș, iar participare gratuită.

Atenție însă, locurile sunt limitate la 60, iar înscrierile se pot face până la 29 august, ora 16:00 (aici: 0743 019 280 – Sechereș Adrian-Simion, adriansecheres@yahoo.com).

Organizatorii sunt CAR Credit Teiuș, Primăria Orașului Teiuș și ACS Fitchess și vor fi oferite premii în bani, cupe și diplome pentru cei mai buni șahiști.

