Ziua Europeană a Limbilor, sărbătorită pe 26 septembrie. Care este tema din 2025

Ziua Europeană a limbilor este marcată anual pe data de 26 septembrie, încă din anul 2001. Această zi are scopul de a promova plurilingvismul, drept punte esențială de comunicare între popoare, dar și ca un instrument de interes turistic sau profesional.

În plus, cunoașterea limbilor străine facilitează o mai bună înțelegere interculturală, fundamentul patrimoniului cultural european, descoperirea unor culturi noi, posibilitatea de a obține o perspectivă diferită asupra lumii și de a-i înțelege mai bine pe cei din jur, scrie agerpres.

A fost inițiată de Consiliul Europei în anul 2001, în colaborare cu Uniunea Europeană, cu ocazia Anului European al Limbilor.

Tematica multilingvismului a devenit tot mai prezentă în dezbaterea europeană, în special din 2007, când a fost creat în cadrul Comisiei Europene portofoliul multilingvismului.

Tema ediției din 2025 este „Cunoașterea limbilor deschide inimile și mințile” („Languages open hearts and minds”).

„În întreaga Europă, 700 de milioane de europeni sunt reprezentați în cele 46 de state membre ale Consiliului Europei și toți sunt încurajați să învețe mai multe limbi, indiferent de vârstă, ca parte a studiilor sau pe lângă acestea.

Convingerea Consiliului Europei este că diversitatea lingvistică reprezintă un instrument pentru realizarea unei mai bune înțelegeri interculturale și un element cheie în bogata moștenire culturală a continentului nostru. Prin urmare, Consiliul Europei promovează plurilingvismul în întreaga Europă”, se arată la http://edl.ecml.at/t.

Ziua Europeană a limbilor străine. Ce presupune

Conștientizarea diversității lingvistice: Europa este un continent bogat în limbi, având aproximativ 225 de limbi indigene și numeroase alte limbi vorbite de comunități imigrante.

Promovarea multilingvismului: Evenimentul încurajează cetățenii să învețe noi limbi, nu doar pentru dezvoltarea personală și profesională, ci și pentru a construi punți între culturi și a înțelege mai bine alte națiuni.

Promovarea educației lingvistice: Ziua Europeană a Limbilor atrage atenția asupra importanței educației lingvistice la toate nivelurile și subliniază beneficiile cognitive și sociale ale învățării limbilor străine.

Totodată, Ziua Europeană a Limbilor promovează ideea că toată lumea ar trebui să aibă oportunitatea de a învăța și a utiliza mai multe limbi, ceea ce contribuie la o societate mai inclusivă și mai deschisă.

