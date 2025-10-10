Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre: ISU Alba prezintă recomandări în caz de cutremure, inundații, furtuni

Ziua Internațională a Reducerii Riscului de Dezastre, 13 octombrie. În acest weekend și luni, ISU Alba prezintă sesiuni de informare pentru persoanele interesate să afle cum trebuie să fie pregătite în caz de cutremur, inundații, alunecări de teren sau furtuni.

”Primul pas pentru reducerea riscului de producere a unei calamități naturale este conștientizarea. Să știi cum să te comporți într-o astfel de situație este la fel de important. Cu atât mai mult acum, când calamitățile naturale au crescut în intensitate și frecvență.

Astfel, pentru a celebra acestă zi, în perioada 11 – 13 octombrie 2025, am pregătit o serie de evenimente menite să promoveze abordarea proactivă a managementului riscurilor de dezastre”, transmite ISU Alba.

Programul activităților:

Sâmbătă, 11 octombrie – Carolina Mall Alba Iulia, în intervalul orar 16.00-18.00

Duminică, 12 octombrie, Stadionul Micești, în intervalul orar 12.00 – 14.00

Luni, 13 octombrie – Universitatea ,,1 Decembrie 1918″ Alba Iulia, intervalul orar 12.00-14.00

Luni, 13 octombrie – ,,Ziua Porților Deschise” în toate subunităţile de intervenție, in intervalul orar 8.00 – 18.00.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News