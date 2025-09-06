Ziua Internațională „Citește o carte”, sărbătorită pe 6 septembrie: cum ne ajută lectura să reducem stresul și să fim mai empatici

Ziua Internațională „Citește o carte” se sărbătorește anual pe 6 septembrie și urmărește promovarea lecturii și a importanței alfabetizării.

Această zi încurajează persoanele de toate vârstele să își facă timp pentru a descoperi lumea fascinantă a cărților.

Sărbătoarea este ocazia perfectă pentru a evidenția beneficiile lecturii, cum ar fi îmbunătățirea vocabularului, stimularea creativității și creșterea cunoștințelor.

De asemenea, lectura poate contribui la reducerea stresului și la dezvoltarea empatiei.

Este marcată prin diverse campanii de promovare a cărților, evenimente în librării, biblioteci și recomandări de lectură. Organizatorii încurajează toți cititorii să împărtășească experiențele lor de lectură pe rețelele de socializare.

Astfel, este popular hashtag-ul „#citesteocarte”. Pe Facebook există peste 21.000 de postări cu acest hashtag, iar pe Instagram peste 63.000.

BCC a publicat anul acesta lista celor mai așteptate cărți din 2025, practic cărți de neratat. Așadar, mai este timp până la finalul anului pentru a le descoperi. VEZI 10 cărți de neratat în 2025

Ziua Internațională „Citește o carte”. Beneficiile cititului

Pe lângă plăcerea de a citi, această activitate aduce și multe beneficii, cum ar fi:

Stimularea creierului și dezvoltarea cognitivă : Cititul menține creierul activ și poate ajuta la prevenirea declinului cognitiv pe măsură ce îmbătrânim. De asemenea, îmbunătățește capacitatea de gândire critică, de analiză și de rezolvare a problemelor.

: Cititul menține creierul activ și poate ajuta la prevenirea declinului cognitiv pe măsură ce îmbătrânim. De asemenea, îmbunătățește capacitatea de gândire critică, de analiză și de rezolvare a problemelor. Extinderea vocabularului și îmbunătățirea abilităților de comunicare : Lectura frecventă expune cititorii la cuvinte noi și expresii, ceea ce duce la îmbunătățirea vocabularului și la o mai bună exprimare orală și scrisă.

: Lectura frecventă expune cititorii la cuvinte noi și expresii, ceea ce duce la îmbunătățirea vocabularului și la o mai bună exprimare orală și scrisă. Reducerea stresului : Cititul poate fi o formă de relaxare. O poveste captivantă sau un text bine scris poate ajuta la distragerea atenției de la problemele cotidiene și poate reduce nivelul de stres.

: Cititul poate fi o formă de relaxare. O poveste captivantă sau un text bine scris poate ajuta la distragerea atenției de la problemele cotidiene și poate reduce nivelul de stres. Îmbunătățirea concentrării și a atenției : Cititul necesită focalizare și concentrare, ceea ce poate ajuta la dezvoltarea acestor abilități, mai ales într-o lume în care suntem adesea bombardați de informații. Cititul poate fi un exercițiu excelent pentru a ne îmbunătăți atenția.

: Cititul necesită focalizare și concentrare, ceea ce poate ajuta la dezvoltarea acestor abilități, mai ales într-o lume în care suntem adesea bombardați de informații. Cititul poate fi un exercițiu excelent pentru a ne îmbunătăți atenția. Dezvoltarea empatiei : Lectura de ficțiune, în special, ajută la înțelegerea și explorarea perspectivelor altor oameni, ceea ce contribuie la dezvoltarea empatiei. Cititorii pot intra în pielea personajelor și pot învăța despre diverse emoții și experiențe.

: Lectura de ficțiune, în special, ajută la înțelegerea și explorarea perspectivelor altor oameni, ceea ce contribuie la dezvoltarea empatiei. Cititorii pot intra în pielea personajelor și pot învăța despre diverse emoții și experiențe. Îmbunătățirea somnului: Un obicei de lectură seara, înainte de culcare, poate crea o rutină relaxantă care ajută la pregătirea minții pentru somn, spre deosebire de folosirea dispozitivelor electronice care pot perturba calitatea somnului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News