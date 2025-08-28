Eveniment
Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. În acest context, Consiliul Județean Alba și biblioteca organizează vineri, 29 august 2025, o serie de evenimente culturale specifice, după următorul program:
- Ora 9:00 – afișarea programului zilei pe pagina de Facebook a bibliotecii;
- Ora 09:00-19:00 – Expoziție de dicționare de limba română la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 09:30 – semnificația Zilei limbii române pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 10:00-11:00 – „Magia cuvintelor: Aventură în lumea limbii române”, lecturi și jocuri educative pentru copii, în Grădina de vară a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 12:00 – „Dicționarul explicativ al limbii române”: scurt istoric, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 13:00 – Recomandare carte pentru copii, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 14:00 – Recomandare carte pentru adulți, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 15:00 – Cele mai frumoase citate despre limba română, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
- Ora 16:00 – „În limba ta” în interpretarea lui Tudor Gheorghe, pe versuri Grigore Vieru (preluare Youtube), pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
Punctul culminant al zilei va fi prelegerea intitulată „Cuvinte pierdute, cuvinte regăsite” susținută la ora 17:00, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, de către cercetător dr. Andreea-Nora Pușcaș, de la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca.
Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013. Româna este limbă maternă pentru circa 30 de milioane de oameni de pretutindeni.
