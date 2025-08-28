Connect with us

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

acum O oră

Ziua Limbii Române, sărbătorită la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba. În acest context, Consiliul Județean Alba și biblioteca organizează vineri, 29 august 2025, o serie de evenimente culturale specifice, după următorul program:

  • Ora 9:00 – afișarea programului zilei pe pagina de Facebook a bibliotecii;
  • Ora 09:00-19:00 – Expoziție de dicționare de limba română la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 09:30 – semnificația Zilei limbii române pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 10:00-11:00 – „Magia cuvintelor: Aventură în lumea limbii române”, lecturi și jocuri educative pentru copii, în Grădina de vară a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 12:00 – „Dicționarul explicativ al limbii române”: scurt istoric, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 13:00 – Recomandare carte pentru copii, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 14:00 – Recomandare carte pentru adulți, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 15:00 – Cele mai frumoase citate despre limba română, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;
  • Ora 16:00 – „În limba ta” în interpretarea lui Tudor Gheorghe, pe versuri Grigore Vieru (preluare Youtube), pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba;

Punctul culminant al zilei va fi prelegerea intitulată „Cuvinte pierdute, cuvinte regăsite” susținută la ora 17:00, la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, de către cercetător dr. Andreea-Nora Pușcaș, de la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca.

Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, fiind instituită prin Legea 53/2013. Româna este limbă maternă pentru circa 30 de milioane de oameni de pretutindeni.

