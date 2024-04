Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii este sărbătorită pe 12 aprilie. Ce moment marchează în istoria zborului uman

Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii este sărbătorită pe 12 aprilie și marchează realizările și contribuțiile semnificative ale aviației și ale călătoriilor spațiale la progresul umanității.

Această zi comemorează primul zbor al omului în spațiu, efectuat de cosmonautul sovietic Yuri Gagarin la 12 aprilie 1961, și deschide calea către explorarea spațiului cosmic.

La 12 aprilie 1961, când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin, în vârstă de 27 de ani, efectua primul zbor orbital în jurul Pământului, la bordul navei „Vostok 1”.

În timpul zborului, care a durat 108 minute, la o altitudine ce a variat între 175 şi 380 de kilometri, Gagarin a efectuat prima transmisiune televizată din spaţiu.

Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii servește și ca o oportunitate de a celebra realizările în aviație, incluzând inovații tehnologice, progrese în domeniul transportului aerian, și contribuțiile aduse de pionieri ai aviației în dezvoltarea acestei industrii.

De asemenea, este un moment de reflecție asupra explorării spațiului cosmic, a descoperirilor și a contribuțiilor pe care acestea le-au adus în cunoașterea noastră despre Univers.

În această zi, sunt organizate diverse evenimente, expoziții, conferințe și alte activități pentru a marca importanța și impactul aviației și al cosmonauticii în lumea modernă.

De asemenea, este un prilej pentru a sublinia necesitatea continuării investițiilor și a cercetărilor în aceste domenii, pentru a promova inovația și progresul tehnologic în viitor.

Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii. Primul satelit artificial și cursa spațială

În 1957, odată cu lansarea de către Uniunea Sovietică a lui Sputnik 1, primul satelit artificial pe orbita Pământului, debuta și competiția acerbă dintre URSS și SUA, care avea să fie denumită Cursa Spațială.

Inițial această competiție a fost dominată de sovietici, transmite Rador.

În noiembrie 1957, cățelușa Laika devenea primul animal care ajungea pe orbita Pământului. Din păcate, nu a supraviețuit.

În ianuarie 1959, sonda Luna 1 devenea primul obiect care survola Luna, la o altitudine de 6.000 de kilometri;

În septembrie 1959, sonda Luna 2 era prăbușită intenționat pe Lună. Era primul obiect construit de om care atingea suprafața unui corp ceresc;

În octombrie 1959, sonda Luna 3 fotografia pentru prima dată partea îndepărtată a Lunii (cea care nu este direct vizibilă de pe Pământ);

În august 1960, câinii Strelka și Belka deveneau primele animale care se întorceau tefere la sol, de pe orbita Pământului.

În aprilie 1961, Uniunea Sovietică se pregătea pentru cea mai importantă și mai periculoasă misiune de până atunci – trimiterea unui om în spațiu.

Istoria zborului uman: repere

Istoria zborului uman este una fascinantă, plină de curaj, inovație și determinare. Iată o scurtă trecere în revistă a acestor momente cheie:

Începuturile: Multe civilizații antice și mitologii au descris oameni care își doresc să zboare. Totuși, înainte de secolul al XIX-lea, zborul a fost considerat mai mult un vis decât o posibilitate reală.

Experimentele timpurii: În secolul al XVII-lea și al XVIII-lea, au existat încercări de a înțelege principiile zborului. În 1783, frații Montgolfier din Franța au realizat primul zbor cu un balon cu aer cald.

Aviația motorizată: În anii 1890 și începutul anilor 1900, pionierii precum Otto Lilienthal și frații Wright au făcut progrese semnificative în dezvoltarea avioanelor motorizate și a tehnologiilor de zbor controlat.

Primii zboruri controlate: Pe 17 decembrie 1903, frații Wright au realizat primul zbor controlat și autopropulsat în Kitty Hawk, Carolina de Nord, cu avionul lor Flyer.

Era pionieratului în aviație: În următorii ani, aviatori precum Louis Blériot, Amelia Earhart și Charles Lindbergh au făcut zboruri celebre, contribuind la popularizarea aviației și la dezvoltarea industriei.

Al Doilea Război Mondial și aviația modernă: Al Doilea Război Mondial a accelerat progresul în aviație, cu dezvoltarea avioanelor de luptă și a tehnologiilor avansate de navigație și comunicație.

Era spațiului cosmic: În 1961, cosmonautul sovietic Yuri Gagarin a devenit primul om care a călătorit în spațiul cosmic, deschizând calea pentru explorarea spațiului și dezvoltarea tehnologiilor spațiale.

De atunci, aviația și călătoriile spațiale au evoluat rapid, cu misiuni pe Lună, stații spațiale și explorare robotică a planetelor.

Astăzi, aviația și cosmonautica sunt domenii fundamentale ale progresului uman și continuă să inspire și să fascineze oamenii din întreaga lume.

Foto: The Earth begins illuminating during an orbital sunrise as spacewalkers (lower right) Sultan Alneyadi and Stephen Bowen work outside the space station. Credit: NASA TV

