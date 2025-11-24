Connect with us

FOTO: Dosar penal după ce un bărbat din Alba Iulia a fost mușcat de un câine, în fața sediului Prefecturii. Ce s-a întâmplat

Publicat

acum 3 minute

Poliția Alba a anunțat că a deschis dosar penal referitor la un caz petrecut în apropierea sediului Prefecturii din Alba Iulia. Un bărbat a fost mușcat de un câine, în momentul în care s-a apropiat de proprietarul acestuia.

Potrivit IPJ Alba, luni, 24 noiembrie, polițiștii de ordine publică din Alba Iulia s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani, din Alba Iulia, a fost victima unei infracțiuni.

Din cercetările efectuate, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 11.30, bărbatul, în timp ce se afla în zona Instituției Prefectului Județul Alba, în momentul în care s-ar fi apropiat să relaționeze cu un bărbat de 47 de ani, din Ocna Mureș, ar fi fost mușcat, în zona mâinii, de câinele acestuia.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de neluarea de către proprietarul câinelui sau deținătorului temporar al acestuia a măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, faptă prevăzută și pedepsită de OUG 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Ultimele articole pe alba24
