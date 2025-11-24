Connect with us

Cât este datoria publică pe cap de român. Date oficiale de la Ministerul Finanțelor

Publicat

acum 3 ore

Datoria guvernamentală a urcat în iulie până la 1.070 de miliarde de lei, reprezentând aproape 59% din produsul intern brut, a anunțat Ministerul Finanțelor.

Cea mai mare parte din această datorie, aproximativ 885 de miliarde de lei, era reprezentată de titlurile de stat, iar împrumuturile se cifrau la 166 de miliarde de lei, transmite Rador.

Datoria pe termen mediu și lung a depășit 1.000 de miliarde de lei, iar cea pe termen scurt a urcat la peste 65 de miliarde, potrivit Ministerului de Finanțe.

Astfel, datoria cu care se naște fiecare român este de aproximativ 51.000 de lei, adică în jur de 10.000 de euro.

Datoria publică este un instrument financiar folosit de stat pentru a se finanța atunci când veniturile nu acoperă cheltuielile.

Devine problematică atunci când este gestionată ineficient sau atinge un nivel nesustenabil.

Cât este datoria publică pe cap de român. Date oficiale de la Ministerul Finanțelor
