Connect with us

Eveniment

Ziua pompierilor, sărbătorită la Alba Iulia. Ateliere interactive, expoziție de autospeciale, lecții de prim-ajutor. Program

Publicat

acum 6 minute

La Alba Iulia este sărbătorită Ziua Pompierilor din România. Vineri, 12 septembrie, în Piața Cetății, de la ora 12.00, vor fi organizate mai multe activități. Sâmbătă, va fi Ziua Porților Deschise în subunitățile ISU Alba.

Ziua Pompierilor din România, sărbătorită la Alba Iulia

Vineri, între orele 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din Alba Iulia

  • expoziție de tehnică, ateliere de lucru pentru copii, lecții de prim ajutor, activități de informare preventivă
  • prezentarea autospecialelor și echipamentelor folosite în misiuni

Sâmbătă, 13 septembrie Ziua Porților Deschise

  • sâmbătă, între orele 10:00 – 18:00, în toate subunitățile ISU Alba (Alba Iulia, Sebeș Aiud, Câmpeni Blaj), cei mici și cei mari vor putea afla mai multe despre meseria de pompier și despre cum se desfășoară o zi din viața salvatorilor

13 septembrie, Ziua Pompierilor din România

Ziua Pompierilor din România este sărbătorită în 13 septembrie. Aceasta comemorează Bătălia din Dealul Spirii (București), din 1848, între compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgănescu și un corp de armată al Imperiului Otoman.

13 septembrie a fost desemnată ca Zi a pompierilor din România, în cinstea eroismului de care a dat dovadă subunitatea de pompieri în acea luptă din timpul Revoluției Române din 1848.

Actul eroic de la 13 septembrie 1848 reprezintă una dintre cele mai importante date din istoria armei pompierilor. Este celebrată drept Ziua pompierilor, fiind marcată prin Hotărârea de Guvern nr. 492/1997. În amintirea actului eroic din Dealul Spirii, la 13 septembrie 1901, a fost dezvelit Monumentul Eroilor Pompieri din Bucureşti, realizat de sculptorul Wladimir Hegel, în faţa clădirii Arsenalului Armatei.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 6 minute

Ziua pompierilor, sărbătorită la Alba Iulia. Ateliere interactive, expoziție de autospeciale, lecții de prim-ajutor. Program
Educațieacum 33 de minute

Bursele de merit 2025-2026, pentru școlari: care sunt criteriile de departajare și valoarea unei burse
Educațieacum O oră

Înscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, în anul școlar 2025-2026. Oferta de cursuri și calendar
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum o zi

VIDEO: Când va fi deschisă noua parcare în centrul municipiului Alba Iulia. Stadiul lucrărilor
Administrațieacum o zi

Coaliția de Guvernare discută pachetul de măsuri privind reforma administrației locale. Ședință la Palatul Victoria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
um cugir
Cugiracum 4 ore

Modernizare de 13 milioane de euro la Uzina Mecanică Cugir pentru linie de producție a muniției NATO. Stadiul investiției
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Economieacum 4 ore

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Evenimentacum 6 ore

Sondaj INSCOP: Peste 40% dintre români ar vota cu AUR. Pe următoarele locuri, PSD și PNL. Schimbări în preferințele alegătorilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Competiție de alergare la Sebeș, în data de 14 septembrie 2025. Circulația va fi restricționată pe traseu timp de două ore
Evenimentacum 2 zile

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Educațieacum O oră

Înscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, în anul școlar 2025-2026. Oferta de cursuri și calendar
Evenimentacum o zi

„RO–Pictură, Grafică, Sculptură”: Expoziție colectivă a mai unor artiști, reprezentanți ai diferitor etnii care trăiesc în România
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 4 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

35 de medicamente noi pe listele compensate: Ordin în transparență decizională. Sunt destinate unor afecțiuni grave
Evenimentacum o zi

Caz de infecție cu virusul West Nile, CONFIRMAT la Ocna Mureș. Restricții temporare la donarea de sânge
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 33 de minute

Bursele de merit 2025-2026, pentru școlari: care sunt criteriile de departajare și valoarea unei burse
Educațieacum O oră

Înscrieri la Școala de Arte și Meșteșuguri Alba Iulia, în anul școlar 2025-2026. Oferta de cursuri și calendar
Mai mult din Educatie