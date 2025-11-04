Ziua porților deschise la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Se prezintă condițiile de admitere

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia vine în sprijinul elevilor de gimnaziu care doresc să urmeze cursurile unei instituții de învățământ liceal militar și va organiza vineri, 7 noiembrie 2025, Ziua Porților Deschise.

Inclusă în seria de manifestări dedicate Zilei Colegiului, activitatea se va desfășura în intervalul orar 11.00 – 14.00, au transmis reprezentanții instituției.

Participanții vor avea o prezentare de ansamblu asupra mai multor puncte de interes: procesul de selecție și condițiile de admitere, oferta educațională, dotări, activitățile zilnice ale elevilor militari, sau cele extracurriculare.

Prezentarea la sediul colegiului se va face până la ora 10.45.

Foto: Colegiul Militar Mihai Viteazul

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News