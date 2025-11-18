Connect with us

1 Decembrie, Ziua Națională a României, cu măsuri sporite de securitate la Alba Iulia. Ilie Bolojan ar putea participa la paradă

acum 4 secunde

Ziua Națională a României la Alba Iulia, 1 Decembrie, va fi una cu măsuri sporite de securitate. Asta din simplul motiv că la eveniment va lua parte un oficial al statului român.  Mai exact în Alba Iulia în data de 1 decembrie va fi prezent Serviciul de Pază și Protecție (SPP). 

Asta indică clar că în oraș cel mai probabil la ceremonialul militar va fi prezent un oficial important al statului. 

Fie că este vorba despre premierul Bolojan, sau chiar președintele Nicușor Dan. Alba24.ro a scris în urmă cu o săptămână că administrația locală a trimis invitații către Ilie Bolojan, Nicușor Dan, dar și către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit surselor politice alba24.ro, balanța înclină mai mult către prezența premierului Ilie Bolojan, la Alba Iulia. Însă acest lucru nu este încă stabilit.

CITEȘTE ȘI: Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Maia Sandu, invitați la Alba Iulia să participe la 1 Decembrie, Ziua Națională a României

Primarul Gabriel Pleșa, a declarat pentru Alba24.ro că Ilie Bolojan i-ar fi spus într-o discuție directă ca va hotărî alături de președintele României, Nicușor Dan, care din ei doi va participa la Alba Iulia.

Mai pe scurt dacă unul dintre cei doi va participa la ceremonialul de la București, celălalt, va fi prezent la Alba Iulia. O confirmare oficială va fi făcută în data de 20 noiembrie.

Parada militară este programată pentru ora 14.00, iar cel mai probabil oficialul statului va ajunge în oraș cu elicopterul și tot pe calea aerului va pleca înapoi spre București.

Congres național AUR la Alba Iulia

De asemenea, tot în preajma Zilei Naționale a României, la Alba Iulia va avea loc și un congres AUR, unde va fi ales noul președinte al formațiunii politice. În jur de 1000 de reprezentanți ai partidului vor fi prezenți pentru a lua parte la congresul politic.

Mai mult de atât reprezentanți AUR de la nivel central au declarat pentru alba24.ro că ar putea avea loc manifestații ale partidului în ziua de 1 Decembrie. Fie că este vorba despre un marș sau un alt eveniment organizat de partidul lui Simion. Reprezentanții partidului au declarat că sunt luate în calcul mai multe scenarii.

 

