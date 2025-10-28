1 noiembrie: Conferința „Obezitatea, problemă de sănătate publică”, la Consiliul Județean Alba

Consiliul Judeţean Alba organizează pe 1 noiembrie conferinţa „Obezitatea, o problemă de sănătate publică”, un eveniment dedicat specialiştilor şi cadrelor medicale interesate de o temă de actualitate pentru medicina contemporană.

Evenimentul îl are ca invitat special, în calitate de lector, pe profesorul universitar dr. Bogdan Timar, decan al Facultății de Medicină din Timișoara, președinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice şi şef al Secției Clinice de Diabet.

Cu această ocazie, participanţii vor avea prilejul să afle informaţii valoroase, să adreseze întrebări şi să interacţioneze direct cu fondatorul primului Centru Integrat de Management al Obezităţii din sistemul public, din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara, singurul de acest gen din România.

„Vă aşteptăm cu drag, în data de 1 noiembrie 2025, începând cu ora 13:00, în limita locurilor disponibile, la sediul instituţiei, strada Mihai Viteazu, nr. 11 ( lângă Hotelul Medieval).

Pentru confirmări şi informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail luminiţa.santimbrean@cjalba.ro, telefon 0749178442, persoană de contact Luminiţa Sântimbrean”, au transmis reprezentanții CJ Alba.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News