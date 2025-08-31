1 septembrie – Anul Nou Bisericesc: Tradiții, semnificații, obiceiuri și superstiții. Ce înseamnă pentru creștinii ortodocși

Pe 1 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc începerea Anului Nou Bisericesc. În ziua a cărei importanță este marcată și în Calendarul Ortodox 2025, nu se aud artificii, nu se organizează petreceri ci este un prilej de reflecție și renaștere spirituală.

Credincioșii participă la rugăciuni și slujbe speciale, cer binecuvântare și își pun speranța într-un nou început. Este o zi cu tradiții vechi, semnificații profunde și superstiții populare păstrate din generație în generație.

De ce anul bisericesc începe pe 1 septembrie și nu pe 1 ianuarie

Dacă anul civil începe la 1 ianuarie, anul bisericesc ortodox pornește pe 1 septembrie. Rădăcina acestei diferențe se află în calendarul ebraic. Pentru poporul iudeu, luna Tişri (septembrie) marca începutul noului an agricol: vremea recoltelor, a mulțumirii pentru roadele pământului și a pregătirii pentru un nou ciclu de viață.

Mai târziu, Biserica Creștină a păstrat această dată. În anul 325, la Sinodul I Ecumenic de la Niceea, Sfinții Părinți au stabilit oficial 1 septembrie ca început al anului bisericesc, scrie crestinortodox.ro.

Există însă și o semnificație biblică: tradiția spune că în această zi, Iisus Hristos a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit profeția lui Isaia: „Duhul Domnului este peste Mine… să vestesc anul plăcut Domnului.” (Evanghelia după Luca 4, 18-19)

Astfel, Biserica leagă această zi de începutul mântuirii, considerând-o „anul milei lui Dumnezeu”.

Rugăciuni și slujbe speciale la început de an bisericesc

Anul Nou Bisericesc este întâmpinat în biserici printr-o slujbă specială, numită Te Deum. Credincioșii vin să mulțumească pentru anul trecut și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu pentru cel care începe.

Se citește și un tropar dedicat acestei zile: „A toată făptura, Ziditorule, Cel ce vremile și anii ai pus întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătății Tale, Doamne, păzind în pace poporul Tău și țara aceasta…”

În unele mănăstiri și parohii, această zi este marcată cu post și rugăciune, ca simbol al curățirii sufletului și al unui nou început spiritual.

Structura anului bisericesc și legătura cu marile sărbători

Anul bisericesc este organizat în jurul marilor praznice ortodoxe și are o logică spirituală proprie. Începe aproape de două sărbători importante:

Adormirea Maicii Domnului (15 august) – simbol al încheierii unui ciclu

Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie) – simbol al unui nou început

Paștele – „inima” anului liturgic

Calendarul bisericesc cuprinde trei mari perioade liturgice:

Triodul – Postul Paștelui și pregătirea pentru Înviere

– Postul Paștelui și pregătirea pentru Înviere Penticostarul – perioada dintre Paști și Rusalii

– perioada dintre Paști și Rusalii Octoihul – restul anului, incluzând sărbătorile mari și duminicile obișnuite

Astfel, Paștele este „inima” anului liturgic, în jurul căreia se construiește întregul calendar.

Obiceiuri și tradiții populare de Anul Nou Bisericesc

De-a lungul timpului, începutul anului bisericesc a fost însoțit de obiceiuri populare menite să aducă belșug, sănătate și pace în familie.

Aducerea roadelor la biserică

Credincioșii obișnuiau să aducă la biserică struguri, mere, nuci, miere și flori pentru a fi binecuvântate. Se credea că dacă oferi lui Dumnezeu primele roade ale toamnei, vei avea un an bogat și roditor.

Rugăciuni pentru sănătate și spor

Mulți credincioși aprind lumânări și rostesc rugăciuni speciale pentru viață, sănătate și bunăstare. În unele sate, preoții stropeau gospodăriile cu agheasmă, ca semn de curățire și protecție.

Ziua bunelor înțelegeri

Un vechi proverb spune: „Cum îți începi anul bisericesc, așa îl vei duce.” Din acest motiv, oamenii evitau conflictele și certurile. Ziua era păstrată în pace, cu gânduri bune și fapte frumoase.

Superstiții populare de 1 septembrie

Pe lângă obiceiurile religioase, tradiția populară a transmis și câteva superstiții legate de începutul anului bisericesc:

Nu se spală haine și nu se fac treburi grele – se credea că aceste activități aduc necazuri și oboseală în noul an.

Nu se ceartă nimeni – o vorbă grea sau un conflict în această zi atrage certuri tot anul.

Nu se dau bani cu împrumut – se spune că „îți dai norocul din casă” dacă faci asta.

Se aprind lumânări pentru protecție – pentru a „lumina drumul” casei și familiei în următoarele 12 luni.

Se fac planuri bune și promisiuni – gândurile frumoase și intențiile curate stabilite pe 1 septembrie au putere, iar oamenii cred că anul va urma direcția gândului de început.

Anul Nou bisericesc 2025. Tradiții și obiceiuri în ziua de 1 septembrie

Superstițiile sunt legate mai mult de vreme:

În tradiția populară se spune că așa cum este vremea în această zi, așa va fi în tot anul.

Dacă dimineața plouă, vom avea o primăvară ploioasă

Dacă în prima parte a zi din 1 stepmbrie vremea este gri, urmează o toamnă grea

Dacă tună, tradiţia spune că va fi o toamnă lungă.

Dacă la amiază este vreme frumoasă, urmează o vreme bună tot anul.

Dacă toată ziua va fi ploioasă sau soare, anul va fi ploios sau secetos.

Obiceiuri regionale la intrarea în Noul An Bisericesc

În Maramureș – femeile pregătesc „pâinea anului”, o pâine rotundă, pe care o împart copiilor, ca simbol al norocului.

În Oltenia – pe masă se așază grâu, miere și struguri, pentru belșug.

În Moldova – bătrânii pun busuioc la icoană și stropesc casa cu apă sfințită, „pentru ca familia să fie ferită de rele”.

Transilvania – în unele zone există credința că „în ziua Anului Nou se deschide cerul”, iar Dumnezeu se uită spre pământ și primește rugăciunile oamenilor. Se spunea astfel că norocul „umblă pe drum”, iar dacă ești treaz și cu inima curată, îl poți primi. Dacă dormi norocul te poate ocoli. De asemenea, existau obiceiuri pentru a afla lucruri despre viitor: tinerii puteau descoperi detalii despre căsătorie sau soartă în case deschise

Ce să faci și ce să eviți pe 1 septembrie

Ce se face

mergi la slujba de Te Deum

aprinzi o lumânare pentru sănătate și protecție

aduci la biserică roadele toamnei

faci planuri bune și gânduri curate

Ce nu se face

nu te cerți și nu jignești pe nimeni

nu speli haine și nu faci treburi grele

nu dai bani cu împrumut

nu faci promisiuni pe care nu le poți respecta

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News