Calendar Ortodox Septembrie 2025: Toate sărbătorile cu cruce roșie și cruce neagră din luna în care începe noul an bisericesc

Luna septembrie are o semnificație deosebită în calendarul ortodox, fiind considerată luna începuturilor. Este perioada în care începe noul an bisericesc (1 septembrie) și în care credincioșii sunt chemați la rugăciune, recunoștință și reînnoire sufletească.

Septembrie este a noua lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile. Septembrie începe cu soarele în semnul Fecioarei și sfârșește în semnul Balanței potrivit Wikipedia.

În România, luna septembrie, popular, se numește Răpciune. Luna septembrie este luna cea mai importantă pentru cei care au trudit pământul, acum fiind culese roadele muncii de peste an. Septembrie începe în aceeași zi a săptămânii ca și Decembrie, în fiecare an.

Cele mai mari praznice din luna septembrie

Luna septembrie 2025 este bogată în sărbători importante pentru credincioșii ortodocși. Cele mai mari praznice sunt marcate cu cruce roșie în calendar: Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică), pe 8 septembrie, și Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie.

Tot în această lună sunt cinstiți sfinți precum Sf. Ioachim și Ana (9 septembrie), Sf. Cuv. Ioan de la Prislop (13 septembrie), Sf. Iosif cel Nou de la Partoș (15 septembrie), Sf. Antim Ivireanul (27 septembrie) și Mutarea Sf. Apostol și Evanghelist Ioan (26 septembrie).

Sărbători cu cruce roșie în luna septembrie 2025

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului ( Sfânta Maria Mică)

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci

Sărbători cu cruce neagră în luna septembrie 2025

1 septembrie – Sf. Dionisie Exiguul (Începutul anului bisericesc)

3 septembrie – Sf. Mc. Antim

7 septembrie – Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați

9 septembrie – Sfinții Ioachim și Ana

13 septembrie – Sf. Ioan de la Prislop

15 septembrie – Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș

16 septembrie – Sfânta Muceniță Eufimia

17 septembrie – Sfânta Muceniță Sofia

18 septembrie – Sf. Ier. Eumenie

22 septembrie – Sf. Teodosie de la Brazi

26 septembrie – Sfântul Domnitor Neagoe Basarab

27 septembrie – Sf. Antim Ivireanul

1 septembrie – Începutul Anului Bisericesc

Pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă marchează Începutul Anului Bisericesc, cunoscut și ca Indicțion. Această zi are o semnificație specială, fiind considerată startul noului ciclu liturgic.

Tradiția provine din vechiul calendar bizantin, când anul civil începea la 1 septembrie, odată cu încheierea recoltelor și începerea unui nou ciclu agricol. Totodată, în vechime, această dată era asociată și cu intrarea Domnului Iisus Hristos în sinagoga din Nazaret, unde a citit din cartea Prorocului Isaia și a vestit „anul bineplăcut Domnului” (Luca 4, 16-22).

În biserici se săvârșește Tedeumul de An Nou Bisericesc, o slujbă de mulțumire pentru binefacerile primite și de rugăciune pentru un an cu pace, sănătate și belșug.

În tradiția populară, ziua este asociată cu:

rugăciuni pentru vreme bună și protecție asupra recoltelor,

binecuvântarea semințelor și viilor,

începerea unui nou drum spiritual, cu post, rugăciune și fapte bune.

8 septembrie – Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică)

Pe 8 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine, cunoscută popular drept Sfânta Maria Mică.

Este considerată prima mare sărbătoare a anului bisericesc, deoarece marchează începutul mântuirii neamului omenesc prin nașterea celei care avea să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Potrivit tradiției, Sfinții Ioachim și Ana, părinții Fecioarei Maria, au primit-o pe aceasta ca dar de la Dumnezeu la o vârstă înaintată, după multe rugăciuni și post. Nașterea Fecioarei Maria este văzută ca împlinirea făgăduinței divine și începutul pregătirii pentru venirea lui Hristos.

Sărbătoarea este însoțită de numeroase obiceiuri și tradiții:

Este considerată o zi aducătoare de noroc și belșug.

Se obișnuiește ca femeile să se roage pentru naștere ușoară și sănătate.

Este zi de post ușor, dar în multe zone se organizează pelerinaje și hramuri la mănăstiri și biserici.

Este, de asemenea, zi onomastică pentru sute de mii de români care poartă numele Maria, Marian, Mariana, Marin, Marina și derivatele acestora.

14 septembrie – Înălțarea Sfintei Cruci ( Ziua Crucii)

Pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai importante sărbători creștine, marcată cu cruce roșie în calendar. Aceasta amintește de descoperirea și înălțarea Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.

Sărbătoarea își are originea în anul 326, când Sfânta Împărăteasă Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a găsit la Ierusalim Crucea Domnului. Pentru a o arăta credincioșilor, Patriarhul Macarie al Ierusalimului a ridicat-o în văzul mulțimii, gest ce a dat numele sărbătorii: Înălțarea Sfintei Cruci.

Este o zi de post aspru, chiar dacă nu cade în perioada obișnuită de post, pentru a ne aminti de patimile și jertfa lui Hristos. În biserici are loc scoaterea Sfintei Cruci și înălțarea ei solemnă, însoțită de rugăciuni și cântări speciale.

Sărbătoarea este cunoscută și ca Ziua Crucii și este legată de obiceiuri agricole și de protecție:

Se binecuvântează brazdele, viile și semințele pentru recolta viitoare.

Se consideră că șerpii și insectele se retrag pentru iarnă.

Este zi bună pentru rugăciuni de sănătate și pentru împăcare sufletească.

Calendar Ortodox – Septembrie 2025

Luni – 1 septembrie – † Începutul anului bisericesc; † Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol; Dreptul Iosua (Tedeum – Anul Nou bisericesc)

– (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul; Sf. 40 de Mucenițe din Adrianopol; Dreptul Iosua (Tedeum – Anul Nou bisericesc) Marți – 2 septembrie – Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului

Sf. Mc. Mamant; Sf. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului Miercuri – 3 septembrie – † Sf. Sfințit Mc. Antim, ep. Nicomidiei ; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; † Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara (Post)

– ; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina; † Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara (Post) Joi – 4 septembrie – Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu

– Sf. Sfințit Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu Vineri – 5 septembrie – Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul (Post)

– Sf. Prooroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sf. Ioan Botezătorul (Post) Sâmbătă – 6 septembrie – Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie

– Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie Duminică – 7 septembrie – Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; Sf. Cuv. Casiana Imnografa ; † Sf. Cuv. Simeon și Amfilohie de la Pângărați (Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci)

Luni – 8 septembrie – (†) Nașterea Maicii Domnului (Sfânta Maria Mică)

Marți – 9 septembrie – Sf. și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana; † Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; † Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Sf. Mc. Severian

Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic; Sf. Mc. Severian Miercuri – 10 septembrie – Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria (Post)

Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sf. Împ. Pulheria (Post) Joi – 11 septembrie – Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul

Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin Bucătarul Vineri – 12 septembrie – Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Post)

Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Avtonom, Macedonie și Teodul (Post) Sâmbătă – 13 septembrie – Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; † Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sf. Sfințiți Mc. Corneliu Sutașul și Ciprian, ep. Cartaginei; † Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; † Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian

Duminică – 14 septembrie – (†) Înălțarea Sfintei Cruci (Dezlegare la ulei și vin)

Luni – 15 septembrie – † Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoș, mitropolitul Banatului; † Sf. M. Mc. Nichita; † Sf. Ier. Visarion, arhiep. Larisei

– Marți – 16 septembrie – † Sf. Cuv. Mărt. Sofian de la Antim ; Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila

– ; Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina și Ludmila Miercuri – 17 septembrie – † Sf. Ier. Dionisie, ep. Cetății Albe – Ismail ; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post)

; Sf. Mc. Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapi (Post) Joi – 18 septembrie – † Sf. Pr. Mc. Ilarion Felea; Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna

Sf. Ier. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna Vineri – 19 septembrie – Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont (Post)

– Sf. Mc. Trofim, Savatie și Dorimedont (Post) Sâmbătă – 20 septembrie – Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist (Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci)

Sf. M. Mc. Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist (Sâmbăta după Înălțarea Sfintei Cruci) Duminică – 21 septembrie – Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci)

– Luni – 22 septembrie – † Sf. Ier. Mc. Teodosie de la Mănăstirea Brazi, mitropolitul Moldovei ; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope

; Sf. Sfințit Mc. Foca, ep. de Sinope Marți – 23 septembrie – Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia

– Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa și Polixenia Miercuri – 24 septembri e – Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post)

e – Sf. întâia Mc., întocmai cu ap., Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post) Joi – 25 septembrie – Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej

– Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej Vineri – 26 septembrie – † Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon (Dezlegare la ulei și vin)

– † Mutarea Sf. Ap. și Ev. Ioan; † Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon (Dezlegare la ulei și vin) Sâmbătă – 27 septembrie – † Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia

† Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești; Sf. Mc. Calistrat și Epiharia Duminică – 28 septembrie – † Sf. Cuv. Hariton Mărturisitorul ; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru

(Duminica a XVIII-a după Rusalii – Pescuirea minunată)

; Sf. Prooroc Baruh; Sf. Neofit Zăvorâtul din Cipru Luni – 29 septembrie – Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia

– Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Petronia Marți – 30 septembrie – Sf. Ier. Grigorie Luminătorul, arhiepiscopul Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia și Gaiani

