1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Expoziție și întâlnire cu actori

1 septembrie: Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. La sediul instituției, va fi organizată o expoziție și o întâlnire cu actorii și personajele din povești.

Pe 1 septembrie, la sediul teatrului, între orele 10:00 – 14:00, este prezentat spațiul scenografic și cu păpușile din spectacolele instituției, în cadrul unei expoziții, intitulată Lumea lui Prichindel”. Va fi și o întâlnire interactivă cu actorii, personajele și păpușile din povești.

„Destinul unui teatru este să formeze un public și să-l educe, să diversifice viața culturală din comunitate, să promoveze, în țara sa și în străinătate, spectacole de calitate. Împreună cu echipa mea am reușit să realizez aceste lucruri de-a lungul anilor.

Dar mai sunt multe de spus cu acest teatru, căruia îi urez, la cei 73 de ani de activitate, La mulți ani! cu mulți spectatori, spectacole frumoase și proiecte fabuloase!!!!” – Ioana Bogățan, manager al Teatrului de Păpuși „Prichindel”.

Spectacole de teatru, povești, lecții de teatru, ateliere, expoziții. Toate pentru comunitate, pentru cei mici și cei mari deopotrivă, din Alba Iulia și din județul Alba, care aleg teatrul ca mijloc de educare, de formare, de recreere, spun reprezentanții teatrului.

Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia sărbătorește 73 de ani de activitate. Începuturile

„Nu a fost deloc ușor tot acest demers de a pune bazele unui teatru de păpuși, dar exista atât de multă determinare, exista atât de multă emoție și dorință, încât orice problemă putea să fie rezolvată.

Primele spectacole le-au încropit cu ce aveau, dar s-au străduit în tot acest timp să învețe, să se perfecționeze și să fie cât mai aproape de profesioniști. Nu erau subvenționați, nu erau plătiți, făceau rost de materiale cu ajutorul prietenilor și, jucând ici și colo, reușeau să obțină niște venituri pe care le investeau în următoarele spectacole.

Și memoriile depuse către minister continuau, adăugând de fiecare dată noi și noi realizări cu succes la public. Acest lucru a fost determinant pentru reușita înființării Teatrului de stat de păpuși, cum avea să se intituleze oficial.” – fragment din Albumul aniversar Prichindel70.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News